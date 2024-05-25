سفيان رحيمي.. الجوهرة الأغلى

معتز الشامي (العين)

أصبح سفيان رحيمي، اللاعب الأفضل في آسيا من واقع أدائه، الذي خطف به الأضواء من نجوم وأسماء عالمية، كان يتوقع لها أن يكون لها بصمة، وعلى رأسهم كريستيانو رونالدو لاعب النصر السعودي، وكذلك سالم الدوسري، أو ميتروفيتش مع الهلال السعودي.

«الساحر المغربي»، الذي كان الصفقة الأكثر تأثيراً، بعد أن نجح «الزعيم» في حسمها، إثر منافسة قوية مع فرق كبيرة في المنطقة، منها الأهلي المصري والهلال والنصر السعوديان، بات هو نجم النسخة الحالية بلا منازع.

لعل أداء رحيمي «الساحر المغربي الأبرز في البطولة»، وتفوقه اللافت، لم يكن فقط على مستوى التهديف والصناعة، ولكنه ترجم جودة سفيان رحيمي بشكل عام في الأداء التكتيكي في صفوف «الزعيم»، فكان بمثابة «قاطرة» تجر الفريق، وتضمن له التفوق أمام أعتى المنافسين في البطولة، كما نجح في تعويض غياب لاعب من العيار الثقيل في تشكيلة العين بحجم وقدرات الهداف لابا كودجو.

ونجح سفيان في تسجيل هدف الفوز في مباراة الإياب أمام ناساف في دور الـ 16، ليمنع العين من الخروج المبكر من البطولة، وفي الدور ربع النهائي، واصل رحيمي تألقه بتسجيل هدف الفوز على النصر السعودي في أرضه (1-0)، وفي نصف النهائي، واجه العين عقبة صعبة تمثلت في الهلال السعودي، لكن رحيمي كان له رأي آخر.

وفي مباراة الذهاب التي أقيمت في استاد هزاع بن زايد في العين، سجل رحيمي ثلاثية تاريخية في الشوط الأول، مانحاً فريقه فوزاً ساحقاً (3-0)، أنهى سلسلة الهلال الأسطورية المكونة من 34 فوزاً متتالياً في جميع المسابقات. وأثبت رحيمي، من خلال أدائه الرائع في دوري أبطال آسيا 2023، أنه مهاجم استثنائي، يملك قدرات فنية عالية وقدرة على حسم المباريات في اللحظات الحاسمة، حيث أصبحت المقارنة مع أسامواه جيان. لعل سبب المقارنة هو أن سفيان أصبح قريباً من معادلة رقم أسامواه جيان كأفضل لاعب إحرازاً للأهداف في دوري أبطال آسيا، بعدما وصل إلى 11 هدفاً في النسخة الحالية، التي انتهت أمس بالتتويج باللقب، بينما وصل سفيان إلى 11 هدفاً في مركز هداف البطولة، خلف أسامواه، الذي سبق وسجل للعين 12 هدفاً.

وبدأ سفيان رحيمي البطولة مع شرودر، حيث شغل مركز الجناح، ولكن مع كريسبو تحول من وضع إلى وضع آخر مغاير تماماً، بعدما أصبح هو «عمود الخيمة» لـ «الزعيم» العيناوي. ولعب سفيان رحيمي هذا الموسم 13 مباراة، حيث لعب في مراكز الجناح الأيسر، ومن ثم تم توظيفه مهاجماً صريحاً للكتيبة العيناوية، واستطاع أن يسدد 43 تسديدة، منها 25 تسديدة على مرمى المنافسين، خلال 13 مباراة له بالبطولة، وسجل 11 هدفاً، منها 10 أهداف من داخل منطقة الجزاء وهدف وحيد من خارج منطقة الجزاء، كما سجل منها 7 أهداف في ملعب استاد هزاع و4 أهداف خارجه في بقية ملاعب البطولة، وصنع سفيان رحيمي فرصتين، وتفوق اللاعب على نسبة الأهداف المتوقعة التي تم رصدها من شبكة أوبتا العالمية بعدما بلغت 9.37 هدف فقط.

بينما كان أبرز ما ميز رحيمي، هو قدرته على التحرك في الفراغات، في المساحات ما بين قلوب الدفاع، مع تمريرات كاكو، حيث دخل سفيان إلى منطقة جزاء المنافس في 66 محاولة، وهو من أعلى اللاعبين في البطولة الذين يصلون إلى هذا الرقم.

ونجح هداف العين وقلبه النابض في الهجوم، في أن يتعامل بتميز من ركلات الجزاء، مع تفوقه في القدرة على التسجيل منها بكفاءة، حيث أحرز 3 ضربات جزاء، منها 2 في الزاوية اليسرى السفلية، وركلة جزاء واحدة في الزاوية العلوية، على عكس الموسم الماضي، حيث تحصل على ركلتي جزاء نجح في إحراز واحدة وفشل في الأخرى. وعلى مستوى الاستحواذ وصناعة الفرص، وضع سفيان رحيمي بصمة مميزة في البطولة من واقع أرقام شبكة «أوبتا» العالمية، حيث يعتبر لاعباً مؤثراً بشكل كبير في أداء فريقه، حيث مرر الكرة 205 تمريرات بنسبة نجاح وصلت إلى 78.5% ومرر 10 كرات طويلة بنسبة نجاح 66.7%

بخلاف صناعته لـ 16 فرصة، منها 5 فرص محققة، أما على مستوى المراوغات، فقد بلغت 17 مراوغة صحيحة، ونجح في الفوز بـ 25 خطأ. أما أرقامه الدفاعية، فيعتبر رحيمي أبرز اللاعبين، سواء على مستوى الضغط واسترجاع الكرة، أو استخلاص الكرة دفاعياً، حيث تمكن من استرجاع الكرة 35 مرة، بينما تبلغ نسبة الفوز بالكرة في الثلث الأخير للملعب 10 محاولات، وعلى مستوى الالتحامات البدنية تبلغ نسبة الفوز بالالتحامات 68 محاولة، منها 15 التحاماً هوائياً. ووفق كل تلك الأرقام الاستثنائية، وبعد تدرج اللاعب بين مركز المهاجم والجناح ولاعب الوسط، يمكننا التأكيد بأن سفيان رحيمي كان بحق «ظاهرة كروية» متميزة، حيث يتضح دوره وبصمته في جميع مراحل اللعب لـ «الزعيم»، وليس فقط بأهدافه، وإنما بقدرته على اتخاذ القرار، وصنع الفارق في أشد لحظات المباريات صعوبة، ولعل مباراتي الهلال والنصر هما خير مثال لقدرته الفائقة في التفوق على أقوى المدافعين.