«البنفسج».. بطل بـ«ريمونتادا تاريخية»

سلطان آل علي (دبي)

حقق العين لقب دوري أبطال آسيا، بفوزه الساحق على يوكوهاما الياباني بخماسية، ليكون العين أول وآخر بطل للمسابقة بهذا النظام، مهد البدايات ومسك الختام.

وأبى «الزعيم العيناوي» إلّا أن يحقق اللقب بطريقته الخاصة، حيث حقق العين «ريمونتادا تاريخيّة» ستبقى خالدة في ذكريات أكبر بطولة قارية في العالم.

وعلى مدى 14مرة في نهائي سابق، لُعب بنظام الذهاب والإياب في المسابقة منذ 2003، فإنّ نادياً واحداً فقط استطاع تحقيق اللقب بعد الخسارة في الذهاب، وهو الاتحاد السعودي في 2004، حينما خسر بنتيجة 1-3 على أرضه وبين جماهيره، ولكنه ذهب إلى كوريا الجنوبية، لينتصر بخماسية ساحقة على حساب سيونجنام كان بطلها النجم الكبير محمد نور.

وبهذا الانتصار الذي حققه «الزعيم»، يكون ثاني الأندية التي حققت اللقب بـ«ريمونتادا خالدة» بعد الخسارة في الذهاب بنتيجة 1-2 في اليابان، والعودة في استاد هزاع والانتصار الكبير 5-1.

وشهد تاريخ المسابقة في نهائيات الذهاب والإياب، تحقيق الأبطال للفوز في المباراتين خلال نسختين فقط، الأولى في 2008 عندما حقق جامبا أوساكا الياباني الفوز على أديلايد يونايتد الأسترالي، ذهاباً بنتيجة 3-0، وإياباً بنتيجة 2-0، والمرة الثانية كانت للهلال السعودي على حساب أوراوا ريد الياباني في 2019 بنتيجة 1-0 و2-0 ذهاباً وإياباً.

وعلى مستوى الأندية التي خسرت الذهاب، وحاولت العودة، فهناك 6 حالات سابقة فاشلة بخلاف الاتحاد ضد سيونجنام والعين ضد يوكوهاما، حيث فشل تيرو ساسانا التايلاندي من العودة أمام العين في 2003، وذلك عندما فاز بنتيجة 1-0 إياباً، وهو متأخر في الذهاب بنتيجة 0-2.

الحالة الثانية كانت لنادي الكرامة السوري، الذي خسر الذهاب أمام تشونبوك الكوري بنتيجة 0-2، وعاد إياباً وانتصر بنتيجة 2-1، لكنها لم تشفع له للفوز باللقب في 2006.

وفي نسخة 2014 الشهيرة، شاهدت آسيا بأكملها محاولة الهلال للعودة أمام سيدني الأسترالي، الذي هزمه ذهاباً بهدف وحيد، وفي الإياب بالسعودية حاول الهلال بكل ما يملك العودة، ولكن اللقاء انتهى بالتعادل السلبي.

وفي نسخة 2016، لم يستطع العين تحقيق اللقب، بعد خسارته ذهاباً بنتيجة 1-2 أمام تشونبوك في كوريا، والتعادل إياباً في العين بنتيجة 1-1، وأخيراً في نسخة 2018 التي جمعت بيرسبوليس الإيراني مع كاشيما إنتلرز الياباني، تعادل النادي الإيراني إياباً في ملعبه بنتيجة سلبية، وخسر اللقب بسبب هزيمته ذهاباً 2-0.

ومن الحالات النادرة التي حدثت في النهائيات، كانت في نهائي 2013، الذي جمع جوانزو الصيني مع سيؤول الكوري، حيث تعادل الفريقان ذهاباً في كوريا الجنوبية بنتيجة 2-2 وتعادلا إياباً في الصين بنتيجة 1-1، وتوّج جوانزو الصيني باللقب بسبب أفضلية الأهداف خارج الأرض.