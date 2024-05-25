خالد عيسى: سعادتنا بالإنجاز الكبير لا توصف

العين (الاتحاد)

أكد خالد عيسى حارس مرمى العين أن الفوز بلقب دوري أبطال آسيا بعد التغلب على فريق يوكوهاما الياباني، يُتوج الرغبة الكبيرة من إدارة النادي واللاعبين والجماهير، ويمثل قمة الطموح بالوصول إلى هذه المرحلة بعد مشوار مميز في المراحل الماضية للبطولة.

وأهدى حارس العين اللقب إلى قيادة النادي التي حرصت على توفير جميع المتطلبات لتحقيق أفضل النتائج في جميع المباريات وصولاً إلى المواجهة النهائية على استاد هزاع بن زايد.

وتوجه خالد عيسى بالشكر والتقدير إلى الجماهير الإماراتية وجماهير نادي العين على اللوحة الجميلة التي تمثل «فرحة وطن» في المباراة، وتشجيع اللاعبين وإلهاب حماسهم حتى تحقق الفوز على الفريق الياباني والتتويج باللقب القاري الثاني في تاريخ النادي.

وأضاف: «سعادتنا لا توصف بما تحقق، ونستحق هذه النهاية المشرفة للكرة الإماراتية ونادي العين في هذا المحفل القاري الكبير، وإصرارنا كان كبيراً على الفوز والتتويج باللقب القاري».

برمان: بطولة مهرها غالٍ

قال أحمد برمان لاعب العين: «لا أستطيع أن أعبر عن فرحتي، وأبارك للوطن الغالي، والقيادة الرشيدة، والبطولة مهرها غالٍ، وقدم الفريق مستوى متميزاً في كل المباريات، ونبارك للجمهور الذي يستحق الفرحة الكبيرة».

إيريك: العين حقق أحلامي

أبدى إيريك لاعب العين سعادته الكبيرة باللقب الآسيوي، وقال «لم أستطع اللعب، ولكن كنت أثق بأننا الفريق الأفضل، وكان يقيني أننا سنفوز، حتى ولو لم ألعب النهائي، وعائلتي كلمة السر في حياتي، ولها دور كبير، ودائماً تقف معي في كل المواقف، والإمارات غيرت حياتي وحياة أسرتي، والحقيقة أنني أعتبر أن العين هو بيتي منذ 4 سنوات، وما حققته هنا أكثر مما كنت أحلم به».

كوامي: المزيد من الألقاب لـ «الأمة العيناوية»

أكد كوامي لاعب العين، أنه سعيد باللقب الآسيوي، ويشكر الجماهير التي ساندت الفريق الذي يستحق التتويج باللقب الآسيوي، وقال «كان موسماً طويلاً، وأتمنى أن نقدم المزيد لـ «الأمة العيناوية» في الموسم المقبل، ولا أنسى أنني ارتكبت خطأ تسبب في ضربة جزاء أمام الهلال، ولكن كان تركيزي عالياً في بقية المباراة، وهذه عقلية لاعبي الفريق».

لابا كودجو: فخور باللقب

أبدى التوجولي لابا كودجو مهاجم العين سعادته بحصد لقب دوري أبطال آسيا لكرة القدم مع العين، بعد الفوز على يوكوهاما الياباني 5-1 في إياب نهائي البطولة.

وأشار إلى أنه لم يستسلم للإصابة التي تعرض لها في الموسم الحالي، وكان يتدرب حسب البرنامج المقرر له، حتى يستعيد لياقته البدنية، ويستطيع المشاركة مع «الزعيم» في المباريات، ويحتفظ بقدراته التهديفية التي تسمح له بمساعدة فريقه على تحقيق الفوز.

وعبر لابا عن سعادته الكبيرة بوصوله مع الفريق إلى اللقب القاري، ووضع بصمته في المباراة بهدفين في مرمى الفريق الياباني، وقال إن ما تحقق بفضل دعم الجهاز الفني واللاعبين، والجماهير التي شجعته، وكانت واثقة من عودته القوية.

وأضاف أن الكثير من المهاجمين يتعرضون لهذه الظروف، ولكن المهم أن تكون لديك القدرة على العودة والإصرار، وأن تكون إضافة قوية في الوقت المناسب.