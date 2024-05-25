كريسبو: قاتلنا من أجل إهداء اللقب إلى الإمارات

العين (الاتحاد)

أشار هيرنان كريسبو مدرب العين، إلى أن فريقه تُوج بلقب دوري أبطال آسيا بجدارة، واللاعبون يستحقون الإنجاز الذي ذهب إلى الإمارات بأكملها، وليس فقط نادي العين والمدينة.

وقال «الكل سعيد والشعور رائع، اللاعبون قاموا بعمل كبير، وقاتلوا من أجل إهداء اللقب إلى الإمارات، وأشكرهم على ما قدموه، وكنت أضع بعض الخطط وشخصيتي التدريبية، لكنهم من بذلوا الجهد في الملعب».

وأضاف «أشكر إدارة النادي على ثقتهم بي، ومنحي فرصة قيادة هذا الفريق الكبير».

واعتبر كريسبو، أن الأهم الطريقة التي تحقق بها الانتصار باللقب، وقال «الأمر كان رائعاً، لأننا تخطينا عقبات قوية في المنافسات، تجاوزنا النصر والهلال السعوديين، والآن المنافس الياباني، عرفنا كيف نتعامل مع لحظات الضغط ونتجاوزها».

وأضاف «بدأنا البطولة فريقاً غير مرشح، إلا أننا بعد ذلك تفوقنا بجدارة، ولعبنا كرة قدم جميلة، لذلك أنا سعيد بذلك، وأشكر الإدارة واللاعبين والمدينة على وقوفهم معنا طوال مشوارنا حتى رفعنا الكأس».

وأكد كريسبو أنه فخور بحصد لقب قاري آخر في مسيرته سواءً لاعباً أو مدرباً، حيث نال ألقاباً في أوروبا منها دوري أبطال أوروبا، وفي أميركا الجنوبية والآن آسيا، وقال «اللاعبون السابقون هنا في العين يدركون قيمة وتاريخ هذا النادي، وعاصروا لقب عام 2003، والآن أنا سعيد بكوني جزءاً من اللقب ودخول تاريخ النادي أيضاً».