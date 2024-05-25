الأحد 26 مايو 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

كريسبو: قاتلنا من أجل إهداء اللقب إلى الإمارات

كريسبو: قاتلنا من أجل إهداء اللقب إلى الإمارات
26 مايو 2024 03:57

العين (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
هزاع بن زايد.. ملهم «الأمة العيناوية»
«الزعيم» على «قمة آسيا» بـ«خماسية»

أشار هيرنان كريسبو مدرب العين، إلى أن فريقه تُوج بلقب دوري أبطال آسيا بجدارة، واللاعبون يستحقون الإنجاز الذي ذهب إلى الإمارات بأكملها، وليس فقط نادي العين والمدينة.
وقال «الكل سعيد والشعور رائع، اللاعبون قاموا بعمل كبير، وقاتلوا من أجل إهداء اللقب إلى الإمارات، وأشكرهم على ما قدموه، وكنت أضع بعض الخطط وشخصيتي التدريبية، لكنهم من بذلوا الجهد في الملعب».
وأضاف «أشكر إدارة النادي على ثقتهم بي، ومنحي فرصة قيادة هذا الفريق الكبير».
واعتبر كريسبو، أن الأهم الطريقة التي تحقق بها الانتصار باللقب، وقال «الأمر كان رائعاً، لأننا تخطينا عقبات قوية في المنافسات، تجاوزنا النصر والهلال السعوديين، والآن المنافس الياباني، عرفنا كيف نتعامل مع لحظات الضغط ونتجاوزها».
وأضاف «بدأنا البطولة فريقاً غير مرشح، إلا أننا بعد ذلك تفوقنا بجدارة، ولعبنا كرة قدم جميلة، لذلك أنا سعيد بذلك، وأشكر الإدارة واللاعبين والمدينة على وقوفهم معنا طوال مشوارنا حتى رفعنا الكأس».
وأكد كريسبو أنه فخور بحصد لقب قاري آخر في مسيرته سواءً لاعباً أو مدرباً، حيث نال ألقاباً في أوروبا منها دوري أبطال أوروبا، وفي أميركا الجنوبية والآن آسيا، وقال «اللاعبون السابقون هنا في العين يدركون قيمة وتاريخ هذا النادي، وعاصروا لقب عام 2003، والآن أنا سعيد بكوني جزءاً من اللقب ودخول تاريخ النادي أيضاً».

هيرنان كريسبو
يوكوهاما مارينوس
العين
دوري أبطال آسيا
كأس العالم للأندية
آخر الأخبار
جانب من اجتماع مجلس الأمن (من المصدر)
الأخبار العالمية
الإمارات ترحب باعتماد قرار حماية العاملين بالمجال الإنساني
اليوم 04:02
تفاؤل بمستقبل الأوضاع في ليبيا (أرشيفية)
الأخبار العالمية
الجامعة العربية تدعو لاجتماع ثلاثي ليبي لمعالجة الانقسام
اليوم 04:02
نازحون فلسطينيون يسيرون في شارع مدمر جنوب قطاع غزة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
الأمم المتحدة: 906 شاحنات مساعدات دخلت غزة منذ اجتياح رفح
اليوم 04:01
البرلمان اللبناني فشل 12 مرة في انتخاب رئيس للجمهورية (أرشيفية)
الأخبار العالمية
لبنان.. تَجدُّد الدعوات للإسراع بإنجاز الاستحقاق الرئاسي
اليوم 04:01
صبي فلسطيني نازح يسير بين المباني المدمرة جنوب قطاع غزة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
جولة جديدة من المحادثات للتوصل إلى هدنة في غزة
اليوم 04:01
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©