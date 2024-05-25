سفيان رحيمي: التتويج نتيجة منطقية

العين (الاتحاد)

أعرب المغربي سفيان رحيمي، نجم العين، وهداف دوري أبطال آسيا، عن فخره بوجوده في تشكيلة العين بطل دوري أبطال آسيا، مؤكداً أن حصد اللقب كان من أولوياته منذ انضمامه إلى العين.

وقال رحيمي الذي نال أيضاً لقب أفضل لاعب في البطولة: «ما يحسب للعين أنه يملك مشروعاً دائماً للمستقبل، ولدينا هدف نسعى إلى تحقيقه في كل موسم، ومنذ بداية الموسم الجاري كان هدفنا اللقب الآسيوي 100%، خاصة مع تجاوز الفرق السعودية الكبيرة التي دعمت صفوفها بنخبة من لاعبي العالم».

وأضاف: «لم يكن لدينا شك في الوصول إلى أبعد نقطة في البطولة القارية، الفريق اجتهد وبذل قصارى جهده، وكان التتويج باللقب هو النتيجة المنطقية».

وأكد رحيمي أن عقده مع العين مستمر لموسم آخر، ولا يفكر حالياً بشان أي تغييرات تتعلق بمستقبله الكروي.

وأعلن النجم المغربي، أن وليد الركراكي المدير الفني لمنتخب المغرب، تواصل معه قبل النهائي الآسيوي، وحفزه على الفوز، خاصة بعد أداء الفريق الرائع في الدورين ربع ونصف النهائي.