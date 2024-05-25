«الزعيم» على «قمة آسيا» بـ«خماسية»

معتز الشامي (العين)

تُوج العين بلقب دوري أبطال آسيا لكرة القدم، للمرة الثانية في تاريخه، بعد الأولى عام 2003، عقب فوزه على يوكوهاما مارينوس الياباني 5-1، في لقاء إياب الدور النهائي الذي أقيم على استاد هزاع بن زايد، وسط حضور جماهيري غفير داخل الملعب، والمنطقة المحيطة الذين تابعوا عبر الشاشات العملاقة الخارجية.

سجل أهداف «الزعيم» سفيان رحيمي «هدفين» في الدقيقتين 8 و67، وكاكو من ضربة جزاء في الدقيقة 33، ولابا كودجو في الدقيقتين 91 و95، وسجل ليوكوهاما يان ماتيوس في الدقيقة 40.

وبهذا اللقب فإن العين حجز بطاقتي التأهل للمشاركة في كأس القارات للأندية التي سيتم تحديدها رسمياً نهاية العام الجاري، وكأس العالم للأندية بنسختها الأكبر على الإطلاق التي ستقام صيف العام المقبل في أميركا.

اعتمد هيرنان كريسبو مدرب العين، على تشكيلة بقيادة الثلاثي سفيان رحيمي وكاكو وبالاسيوس، بدعم من محمد عباس ويحيى نادر وبارك في الارتكاز، والرباعي الدفاعي بندر الأحبابي وخالد الهاشمي وسعيد جمعة وكوامي، والحارس خالد عيسى، مع إبقاء المهاجم كودجو لابا على «مقاعد الاحتياط».

بادر العين منذ الدقائق الأولى بالهجوم، لمحاولة انتزاع الهدف الأول، إلا أنه افتقد للمسة الأخيرة في اكتمال هجماته، رغم وصوله منطقة جزاء المنافس الياباني في أكثر من فرصة.

ترجم «الزعيم» أفضلتيه بافتتاح التسجيل، بعد هجمة منظمة وتمريرة رائعة بـ«الكعب» من يحيى نادر أمام حارس المرمى، لتصل الكرة إلى سفيان رحيمي الذي أودعها بسهولة داخل الشباك في الدقيقة الثامنة.

جرب محمد عباس التسديد من خارج المنطقة، إلا أن الكرة مرت بعيدة عن المرمى في الدقيقة 16.

رد الفريق الياباني بأول محاولة خطيرة، بعد تسديدة قوية من خارج المنطقة، حولها الحارس خالد عيسى إلى ركنية في الدقيقة 17.

عاد حكم اللقاء الأوزبكي يلجيز تاتاشيف إلى «تقنية الفيديو»، ليحتسب ضربة جزاء، بعد عرقلة سفيان رحيمي من المدافع أتاناكا، وتقدم كاكو لتنفيذ الضربة، وسجل منها الهدف الثاني في الدقيقة 33.

انطلق سفيان رحيمي بهجمة مرتدة سريعة من الطرف الأيسر ليواجه الحارس، إلا أنه سدد الكرة بعيدة عن الشباك في الدقيقة 38.

استغل يان ماتيوس مهاجم يوكوهاما «خطأ» من المدافع كوامي، ليخطف الكرة، ويتقدم داخل المنطقة، ويودعها داخل شباك خالد عيسى في الدقيقة 40.

تلاعب رحيمي بمدافعي الفريق الياباني، ليمرر كرة عرضية إلى بالاسيوس داخل المنطقة وسدد الكرة مباشرة، إلا أنها تناهت بين أحضان الحارس في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع.

وأشهر الحكم البطاقة الحمراء المباشرة للحارس ويليام بوب، بعد هجمة مرتدة سريعة، انطلق بها سفيان رحيمي الذي أجبر الحارس على عرقلته في الدقيقة العاشرة من الوقت المحتسب بدل الضائع.

استهل العين الشوط الثاني بقوة، مع مواصلة الضغط على المنافس والتقدم، بحثاً عن هدف ثالث، وارتدت كرة رحيمي من عارضة المرمى في الدقيقة 57.

اختار كريسبو زيادة «الثقل الهجومي»، بإشراك كودجو لابا بدلاً من سعيد جمعة في الدقيقة 58.

ويسدد بالاسيو الكرة من خارج المنطقة، وترتد من المدافعين إلى ركنية في الدقيقة 65.

ونجح سفيان رحيمي في إضافة الهدف الثالث للعين، بعد مجهود فردي، بعدما استلم الكرة بقدمه اليمنى، ليتلاعب بالمدافع، ثم يسدد الكرة بقدمه اليسرى من داخل المنطقة لتعانق الشباك في الدقيقة 67.

وألغى الحكم هدفاً رابعاً سجله العين بداعي التسلل على كاكو في الدقيقة 77.

وأجهز كودجو لابا على يوكوهاما، بتسجيل الهدف الرابع، بعد تمريرة من سفيان رحيمي ليواجه الحارس ويتجاوزه، ثم يودع الكرة داخل الشباك في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدل الضائع.

أكمل لابا «الخماسية التاريخية» عندما تلقى تمريرة بالاسيوس، ليحول الكرة هدفاً في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع.