العين يثأر للشعب بعد 29 عاماً



سلطان آل علي (دبي)



توّج الزعيم» العيناوي بلقب دوري أبطال آسيا 2023-2024 بعد الانتصار على يوكوهاما إف مارينوس الياباني 5-1، على استاد هزاع بن زايد في العين، والعودة التاريخية لـ «الزعيم» تخلّدها السجلات والذاكرة الآسيوية بأهداف من ذهب.

ويعد انتصار العين على يوكوهاما بمثابة رد الاعتبار أمام اليابانيين، وثأر لعشاق نادي الشعب، بعد ما يقارب 29 عاماً، حيث التقى الشعب في نهائي بطولة آسيا لأبطال الكأس موسم 1994-1995 مع يوكوهاما فلوجلز الياباني، وهو النادي الذي استحوذ عليه يوكوهاما مارينوس في عام 1999، وأصبح اسمه يوكوهاما إف مارينوس، إشارة إلى كلمة «فلوجلز». وقد كان النهائي بين الشعب ويوكوهاما فلوجلز على اللقب من مباراة واحدة فقط، وليس ذهاباً وإياباً.

ولعبت المباراة آنذاك في الشارقة على استاد خالد بن محمد، ولكن «الكوماندوز»، خسر اللقب بنتيجة 2-1 في الأشواط الإضافية، وكان الشعب أول الأندية الإماراتية وصولاً إلى نهائيات المسابقات الآسيوية، وأول من يحقق الميدالية الفضية.

واليوم بعد 29 عاماً، جاء «الزعيم» العيناوي، ليثأر من هذه الخسارة على أرض الإمارات، ويهزم يوكوهاما إف مارينوس، رغم خسارته ذهاباً.