الأحد 26 مايو 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

العين يثأر للشعب بعد 29 عاماً

العين يثأر للشعب بعد 29 عاماً
26 مايو 2024 08:36

 
سلطان آل علي (دبي)

أخبار ذات صلة
سيول تستضيف أول قمة ثلاثية بين الصين واليابان وكوريا الجنوبية منذ 5 سنوات
هزاع بن زايد.. ملهم «الأمة العيناوية»


توّج الزعيم» العيناوي بلقب دوري أبطال آسيا 2023-2024 بعد الانتصار على يوكوهاما إف مارينوس الياباني 5-1، على استاد هزاع بن زايد في العين، والعودة التاريخية لـ «الزعيم» تخلّدها السجلات والذاكرة الآسيوية بأهداف من ذهب.
ويعد انتصار العين على يوكوهاما بمثابة رد الاعتبار أمام اليابانيين، وثأر لعشاق نادي الشعب، بعد ما يقارب 29 عاماً، حيث التقى الشعب في نهائي بطولة آسيا لأبطال الكأس موسم 1994-1995 مع يوكوهاما فلوجلز الياباني، وهو النادي الذي استحوذ عليه يوكوهاما مارينوس في عام 1999، وأصبح اسمه يوكوهاما إف مارينوس، إشارة إلى كلمة «فلوجلز». وقد كان النهائي بين الشعب ويوكوهاما فلوجلز على اللقب من مباراة واحدة فقط، وليس ذهاباً وإياباً.
ولعبت المباراة آنذاك في الشارقة على استاد خالد بن محمد، ولكن «الكوماندوز»، خسر اللقب بنتيجة 2-1 في الأشواط الإضافية، وكان الشعب أول الأندية الإماراتية وصولاً إلى نهائيات المسابقات الآسيوية، وأول من يحقق الميدالية الفضية.
واليوم بعد 29 عاماً، جاء «الزعيم» العيناوي، ليثأر من هذه الخسارة على أرض الإمارات، ويهزم يوكوهاما إف مارينوس، رغم خسارته ذهاباً.

دوري أبطال آسيا
العين
يوكوهاما
اليابان
نادي الشعب
آخر الأخبار
سيول تستضيف أول قمة ثلاثية بين الصين واليابان وكوريا الجنوبية منذ 5 سنوات
الأخبار العالمية
سيول تستضيف أول قمة ثلاثية بين الصين واليابان وكوريا الجنوبية منذ 5 سنوات
اليوم 10:19
ماكرون يجري أول زيارة دولة لرئيس فرنسي إلى ألمانيا منذ ربع قرن
الأخبار العالمية
ماكرون يجري أول زيارة دولة لرئيس فرنسي إلى ألمانيا منذ ربع قرن
اليوم 10:18
رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيسة جورجيا بذكرى استقلال بلادها
علوم الدار
رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيسة جورجيا بذكرى استقلال بلادها
اليوم 10:09
كولر: الأهلي لا يفكر في «المونديال»
الرياضة
كولر: الأهلي لا يفكر في «المونديال»
اليوم 09:42
قتلى جراء حريق ضخم بمتنزه في الهند
الأخبار العالمية
قتلى جراء حريق ضخم بمتنزه في الهند
اليوم 09:30
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©