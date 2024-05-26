كروس.. «حفل الوداع»

مدريد (أ ف ب)



أنهى ريال مدريد البطل موسمه بتعادل سلبي مخيب أمام ضيفه ريال بيتيس، على ملعب سانتياجو برنابيو في ليلة وداع لاعب وسطه الدولي الألماني توني كروس، في المرحلة الثامنة والثلاثين الأخيرة من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وهو التعادل الثاني توالياً للنادي الملكي في الدوري، بعد الأول أمام مضيفه فياريال 4-4، وذلك في آخر بروفة له قبل المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا السبت المقبل ضد بوروسيا دورتموند الألماني على ملعب ويمبلي في العاصمة الإنجليزية لندن.

وكان كروس البالغ «34 عاماً» أعلن الثلاثاء الماضي أنه سيعتزل اللعب عقب كأس أوروبا التي تستضيفها بلاده هذا الصيف.

وتلقى كروس إشادة كبيرة من جماهير النادي وزملائه ولاعبي ريال بيتيس، بعد عشرة مواسم قضاها في صفوف «الميرنجي»، حيث تُوج معه بـ22 لقباً، قد ترتفع إلى 23، في حال الظفر بلقب المسابقة القارية العريقة للمرة الخامسة عشرة في تاريخ النادي.

وصالح القطب الثاني للعاصمة أتلتيكو مدريد جماهيره، بفوز معنوي على مضيفه ريال سوسيداد 2-0.

وبكَّر أتلتيكو مدريد بالتسجيل عبر مدافعه البرازيلي صامويل لينو في الدقيقة التاسعة، وأضاف البديل الموزامبيقي رينيلدو ماندافا الثاني في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع، بعد دقيقتين من طرد زميله ساوول نيجويس لتلقيه الإنذار الثاني.

وعوَّض أتلتيكو مدريد خسارته المذلة على ارضه أمام أوساسونا 1-4 الأحد الماضي، وختم موسمه بفوزه الـ24، معززاً موقعه في المركز الرابع برصيد 76 نقطة، فيما مني ريال سوسيداد بخسارته العاشرة هذا الموسم، وتجمد رصيده عند 60 نقطة.

وكانت المباراة هامشية على غرار جميع مباريات المرحلة، بعدما حُسمت المراكز الأوروبية والأندية الثلاثة الهابطة الى الدرجة الثانية.

وضمن أتلتيكو مدريد المركز الرابع الأخير المؤهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، وريال سوسيداد المركز السادس المؤهل إلى الدوري الأوروبي «يوروبا ليج».

وأنهى بلباو الخامس وبطل كأس الملك، الموسم بفوز ثمين خارج قواعده على حساب مضيفه رايو فايكانو بهدف سجله هدافه نيكو وليامز في الدقيقة 67، رافعاً رصيده إلى 13 هدفاً هذا الموسم.

وتعادل أوساسونا مع فياريال بهدف للكرواتي أنتي بوديمير (30)، رافعاً رصيده إلى 17 هدفاً في المركز الخامس على لائحة الهدافين، مقابل هدف لخوسيه لويس موراليس (57).

وانتهت قمة الهابطين الى الدرجة الثانية ألميريا صاحب المركز الأخير وضيفه قادش الثامن عشر بفوز الأول بستة أهداف لجونسالو ميليرو (48) وسيرخيو أريباس (52 و86) وخوسيبا سالدوا (57 خطأ في مرمى فريقه) والكولومبي لويس سواريز (65 و71)، مقابل هدف للأوروجوياني براين أوكامبو (30).