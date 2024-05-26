تين هاج يتحدث عن فوضى «اليونايتد»!

لندن (د ب أ)



أثار إيريك تين هاج مدرب مانشستر يونايتد الجدل مجدداً حول مستقبله، بعد قيادة الفريق للتتويج بكأس إنجلترا، عقب الفوز 2-1 على مانشستر سيتي.

وسئل تين هاج بشأن هل يعتقد أنه سيبقى في منصبه، ليجيب المدرب الهولندي «لا أعرف، الشيء الوحيد الذي أفعله هو إعداد الفريق وتطويره، وهذا مشروع بالنسبة لي».

وأضاف تين هاج عبر هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) «عندما توليت المسؤولية كانت هناك حالة من الفوضى، والآن الفريق في المكانة المطلوبة».

وأشار «بالطبع الألقاب مطلوبة في كرة القدم، ولكن أسعى دائما لتقديم أداء هجومي وممتع، ولكن يبقى مهما الفوز بالمباريات والألقاب، لقد حاولت التأكيد على ضرورة الاتسام بهذه الشخصية».

وتابع تين هاج «كأس الاتحاد الإنجليزي كان فرصتنا الوحيدة، وقد نجحنا في استغلالها، أنا فخور جداً باللاعبين والجهاز المعاون».

وواصل المدير الفني لمانشستر يونايتد «كل التحية للاعبين، بعد أداء قوي ومتميز، وأثبتنا قوة الفريق، عندما يكون هناك أكبر عدد من اللاعبين المتاحين، فالبعض لم يكن جاهزاً للمباراة ولكن قدم أداءً جيداً».

وأضاف «أؤكد دائماً عبر وسائل الإعلام طوال الموسم، عندما يكون الفريق بالكامل جاهزاً، بإمكاننا أن نقدم أداءً جيداً ضد أفضل فريق في العالم».

وقال «الفوز بالكأس على حساب فريق من نفس المدينة يجعل الإنجاز أكثر أهمية، ولكن الأمر كان مختلفا بالنسبة لنا، كنا نريد إثبات قوتنا بعد عدد من النكسات، وأظهرنا بالفعل قوة ومرونة، لذا أنا فخور باللاعبين».

وأضاف المدير الفني لمانشستر يونايتد «لقد تعرضنا بالفعل لانتقادات غير عادلة، سواء الفريق أو أنا».

واختتم إيريك تين هاج تصريحاته قائلاً «لقد لعبنا بقوام متكامل في 3 أو 4 مباريات على مدار موسمين، وفي النهائي كان يغيب عنا لاعبون بارزون مثل هاري ماجواير ولوك شاو وكاسيميرو».