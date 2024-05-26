الأحد 26 مايو 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

تين هاج يتحدث عن فوضى «اليونايتد»!

تين هاج يتحدث عن فوضى «اليونايتد»!
26 مايو 2024 10:26

لندن (د ب أ)

أخبار ذات صلة
مانشستر يونايتد يفاضل بين 4 مدربين لخلافة تن هاج
«السيتي» يطارد «الثانية» في «ليلة تاريخية»


أثار إيريك تين هاج مدرب مانشستر يونايتد الجدل مجدداً حول مستقبله، بعد قيادة الفريق للتتويج بكأس إنجلترا، عقب الفوز 2-1 على مانشستر سيتي.
وسئل تين هاج بشأن هل يعتقد أنه سيبقى في منصبه، ليجيب المدرب الهولندي «لا أعرف، الشيء الوحيد الذي أفعله هو إعداد الفريق وتطويره، وهذا مشروع بالنسبة لي».
وأضاف تين هاج عبر هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) «عندما توليت المسؤولية كانت هناك حالة من الفوضى، والآن الفريق في المكانة المطلوبة».
وأشار «بالطبع الألقاب مطلوبة في كرة القدم، ولكن أسعى دائما لتقديم أداء هجومي وممتع، ولكن يبقى مهما الفوز بالمباريات والألقاب، لقد حاولت التأكيد على ضرورة الاتسام بهذه الشخصية».
وتابع تين هاج «كأس الاتحاد الإنجليزي كان فرصتنا الوحيدة، وقد نجحنا في استغلالها، أنا فخور جداً باللاعبين والجهاز المعاون».
وواصل المدير الفني لمانشستر يونايتد «كل التحية للاعبين، بعد أداء قوي ومتميز، وأثبتنا قوة الفريق، عندما يكون هناك أكبر عدد من اللاعبين المتاحين، فالبعض لم يكن جاهزاً للمباراة ولكن قدم أداءً جيداً».
وأضاف «أؤكد دائماً عبر وسائل الإعلام طوال الموسم، عندما يكون الفريق بالكامل جاهزاً، بإمكاننا أن نقدم أداءً جيداً ضد أفضل فريق في العالم».
وقال «الفوز بالكأس على حساب فريق من نفس المدينة يجعل الإنجاز أكثر أهمية، ولكن الأمر كان مختلفا بالنسبة لنا، كنا نريد إثبات قوتنا بعد عدد من النكسات، وأظهرنا بالفعل قوة ومرونة، لذا أنا فخور باللاعبين».
وأضاف المدير الفني لمانشستر يونايتد «لقد تعرضنا بالفعل لانتقادات غير عادلة، سواء الفريق أو أنا».
واختتم إيريك تين هاج تصريحاته قائلاً «لقد لعبنا بقوام متكامل في 3 أو 4 مباريات على مدار موسمين، وفي النهائي كان يغيب عنا لاعبون بارزون مثل هاري ماجواير ولوك شاو وكاسيميرو».

كأس إنجلترا
مانشستر سيتي
مانشستر يونايتد
إيريك تين هاج
آخر الأخبار
أبل تحل مشكلة عودة الصور المحذوفة في هواتف آيفون
الترفيه
أبل تحل مشكلة عودة الصور المحذوفة في هواتف آيفون
اليوم 10:58
مهنئاً رئيس الدولة بفوز «العين».. منصور بن زايد: تستحق الخير سيدي
علوم الدار
مهنئاً رئيس الدولة بفوز «العين».. منصور بن زايد: تستحق الخير سيدي
اليوم 12:35
دبي
الترفيه
دبي.. جوهرة الشرق الأوسط
اليوم 12:18
الأحبابي «الحاضر الدائم» بـ14 مباراة
الرياضة
الأحبابي «الحاضر الدائم» بـ14 مباراة
اليوم 12:08
محمد بن راشد: 100 ألف مواطن يعملون في القطاع الخاص لأول مرة في تاريخ الدولة
علوم الدار
محمد بن راشد: 100 ألف مواطن يعملون في القطاع الخاص لأول مرة في تاريخ الدولة
اليوم 12:04
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©