الأحبابي «الحاضر الدائم» بـ14 مباراة

علي معالي (دبي)



استعان الأرجنتيني هيرنان كريسبو مدرب العين بـ27 لاعباً، في 14 مباراة خاضها الفريق، خلال رحلة التتويج بلقب دوري أبطال آسيا، بداية من مباراة الجولة الأولى أمام باختاكور الأوزبكي 19 سبتمبر 2023، حتى لقاء يوكوهاما في إياب النهائي.

وخلال المشوار الحافل بالإثارة والمتعة، هناك العديد من الأرقام والإحصائيات التي تظل خالدة في ذاكرة البطولة، أبرزها نجاح سفيان رحيمي في حصد رقم قياسي، بتسجيله 13 هدفاً، في 13 مباراة شارك فيها، ومساهمته في 16 هدفاً، بعدما صنع 3 أهداف، ليتخطى الغاني أسامواه جيان الذي أحرز 12 هدفاً وصنع هدفين في «نسخة 2014».

ويعتبر بندر الأحبابي الوحيد الذي شارك في 14 مباراة، وإن كان بعدد دقائق أقل من خالد عيسى وكوامي، ولكن يُحسب للأحبابي ظهوره الدائم في جميع المباريات، حيث شارك في 14 لقاءً «1193 دقيقة»، ولعب أساسياً 13 مرة، وبديلاً في مباراة أهال التركماني، حيث لعب بدلاً من سفيان رحيمي في الدقيقة 94.

وشارك خالد عيسى وكوامي في 13 مباراة «1200 دقيقة»، ووصل الحارس العملاق منذ 2010 إلى 83 مباراة، منها 4 لقاءات مع الجزيرة من 2010 إلى 2013، والمباراة الوحيدة التي غاب عنها هذا الموسم أمام باختاكور الأوزبكي، وتولى المهمة خالد بوسندة، في الجولة الخامسة.

وبالرصيد نفسه لعب كوامي 13 مباراة «1200 دقيقة»، وظهر خالد الهاشمي ظهوراً لافتاً في 13 مباراة «1089 دقيقة»، وهو ما يؤكد دوره مع «الزعيم» في البطولة.

وشارك الكوري الجنوبي يونج وو بارك في 12 مباراة أساسياً «1112 دقيقة»، وبشكل عام شارك بارك في 48 مباراة آسيوية ما بين العين ومن قبله أولسان هيونداي الكوري وسيؤول الكوري، وشارك يحيى نادر في 11 مباراة أساسياً «947 دقيقة»، ومحمد عباس في 12 مباراة «778 دقيقة»، وكاكو في 11 مباراة «977 دقيقة»، وبندر الأحبابي في 14 مباراة «1193 دقيقة»، وأحمد برمان في 9 مباريات «315 دقيقة»، وخالد البلوشي في 4 مباريات «175 دقيقة»، وبلاسيوس في 9 مباريات «778 دقيقة»، وفلاح وحيد في 9 مباريات «133 دقيقة»، وسعيد جمعة السعدي 7 مباريات «277 دقيقة»، ومنصور سعيد مصبح في 3 مباريات «93 دقيقة».

وشارك إيريك في 8 مباريات أساسياً «627 دقيقة»، ومحمد علي شاكر في 4 مباريات «224 دقيقة»، وسلطان الشامسي في 7 مباريات «95 دقيقة»، وحازم محمد عبدالله في 8 مباريات «77 دقيقة»، وجوناتاس سانتوس في مباراتين «180 دقيقة»، وعبدالكريم تراوري في 3 مباريات «261 دقيقة»، وعمر اتزيلي في مباراتين «143 دقيقة»، ولابا كودجو في 7 مباريات «459 دقيقة».

وخاض سفيان رحيمي 13 مباراة «1187 دقيقة»، وسجل خلالها 13 هدفاً، وفي جميعها كان لاعباً أساسياً، وعيسى خلفان في 4 مباريات «85 دقيقة»، وجوسنا في مباراتين «93 دقيقة».