صحف الأرجنتين: العين لم يرحم يوكوهاما



علي معالي (دبي)



وصلت احتفالات العين باللقب الآسيوي إلى الأرجنتين، وتحدثت الصحافة عن نجاح هيرنان كريسبو مع «الزعيم»، خاصة في إياب النهائي الذي شهد فوزاً كبيراً وساحقاً، وقالت «أوليه»: «العين لم يرحم يوكوهاما».

ونشرت العديد من المواقع فيديوهات وصوراً لفرحة «الأمة العيناوية» بالتتويج الذي وضع «الزعيم» على قمة «القارة الصفراء».

اشتهر كريسبو بلقب «العقرب» خلال مسيرته لاعباً، لمهاراته الكبيرة في «لدغ» شباك المنافسين، عبر تسجيله الأهداف، وأصبح أيضاً يمارس هوايته المفضلة مدرباً، لأنه يملك سجلاً ناجحاً في جميع المحطات التي درب فيها من أميركا الجنوبية وآسيا، وآخرها التتويج مع «البنفسج»

خلال مسيرته التدريبية التي بدأت عام 2015 مع مودينا في القسم الثاني الإيطالي، حقق كريسبو 5 ألقاب، ليقرر بعدها العودة إلى بلاده، وخوض تجربة جديدة مع ديفنسا يوستيكيا «المغمور»، وقيادته إلى لقب «كوبا سود أميركانا» للمرة الأولى في تاريخه، ليطير بعدها إلى البرازيل، ويقود «العملاق» ساو باولو، ويُتوج معه بلقب بطولة دوري «باوليستا».

وانتقل «العقرب» إلى منطقة الخليج، ليحط الرحال مع الدحيل القطري، وحقق معه الثلاثية التاريخية، «الدوري وكأس النجوم وكأس قطر عام 2023»، قبل أن ينتقل إلى ملاعبنا، وقيادة «الزعيم» إلى استعادة أمجاده القارية.

وكرر كريسبو إنجازه القاري من قبل، والذي حققه عام 2021، حين دخل التاريخ من أوسع أبوابه، بعد قيادته ديفنسا يوستيكيا إلى الفوز بكأس سود أميركانا، التي تعادل الدوري الأوروبي.