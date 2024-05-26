«شطرنج العين» يهنئ «الزعيم»



العين (الاتحاد)



قدّم نادي العين للشطرنج والألعاب الذهنية، أسمى التهاني والتبريكات لنادي العين، بمناسبة فوزه المستحق بدوري أبطال آسيا لكرة القدم.

وتوجه الشيخ سلطان بن خليفة بن سلطان بن شخبوط آل نهيان، رئيس نادي العين للشطرنج والألعاب الذهنية، بالتهنئة إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وقال: «نتوجه بأسمى آيات التهاني والتبريكات لفوز العين ممثل الوطن بلقب دوري أبطال آسيا للمرة الثانية في تاريخه، كما نهنئ سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي، النائب الأول لرئيس نادي العين الرياضي الثقافي ومجلس الشرف، رئيس مجلس إدارة نادي العين، بهذا الإنجاز الذي أسعدنا جميعاً، وأكد أن مكانة العين في صدارة فرق القارة، وكذلك جدارته بتمثيل الدولة وقارة آسيا في نهائيات كأس العالم للأندية». وأضاف: «الناموس للزعيم والفخر لنا جميعاً».

وأشاد عبدالله الراشدي، نائب رئيس نادي العين للشطرنج، بالفوز الكبير، وقال: «إن هذا الانتصار يعد فخراً لكل إماراتي، ويعزز من مكانة الإمارات على الساحة الرياضية الدولية، نتمنى لنادي العين المزيد من النجاحات والإنجازات المستقبلية».

وأضاف: «نفخر برجال الكتيبة العيناوية الذين صنعوا مجداً جديداً لكرة القدم الإماراتية، وتربعوا على قمة كرة القدم الآسيوية، رسموا فرحة وطن وأسعدوا الجماهير الوفية».

وأضاف المستشار يوسف العفريت الكويتي، الأمين العام المالي لنادي العين للشطرنج: «إن هذا الإنجاز لم يأت من فراغ، بل هو نتيجة للعمل الجاد والجهود المشتركة من اللاعبين والإدارة والجماهير، ونفتخر بهذا الإنجاز، ونتطلع إلى مزيد من التعاون بين الأندية لتعزيز مكانة الإمارات في مختلف الرياضات.

وأعرب هشام علي الطاهر، العضو المنتدب، الرئيس التنفيذي لنادي العين للشطرنج، عن سعادته بهذا الإنجاز، وقال: «العين أثبت مجدداً أنه أحد الأندية الرائدة في آسيا والعالم، نهنئهم بهذا الإنجاز الكبير، ونتمنى لهم دوام التوفيق».

واختتمت شيخة عبدالله العريف الظاهري، الأمين العام المساعد، بتقديم تهانيها قائلة: «العين يستحق هذا الفوز عن جدارة، ونتمنى لهم المزيد من النجاح والتألق في المستقبل».