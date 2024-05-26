إنريكي يحدد طلباته لتعويض مبابي



أنور إبراهيم (القاهرة)



لعب كيليان مبابي آخر مباراة له مع باريس سان جيرمان، وكانت «مسك الختام»، إذ فاز الفريق بكأس فرنسا الـ15 عبر تاريخه، بعد تغلبه على أوليمبيك ليون 2-1 في استاد ليل شمال فرنسا.

صحيح أن مبابي لم يسجل في نهائي الكأس، ولكن الفريق يشعر بالفراغ الكبير المتوقع أن يحدث نتيجة رحيله، وغيابه في الموسم الجيد 2024-2025، لأنه الهداف التاريخي للنادي، ومغادرته تؤثر من دون شك على مستقبل الفريق ما لم يتحرك المدير الفني الإسباني لويس إنريكي من الآن، وعلى وجه السرعة، من أجل تعويض رحيله بلاعب أو لاعبين من طراز عالمي.

وقال إنريكي: نحل المشكلة مع كل الفريق، وباستقدام اللاعبين الذين يرغبون في المجيء إلى «حديقة الأمراء»، ويطمحون في تسجيل تاريخ لهم.

وأضاف: ربما نحتاج لتعويض رحيل مبابي، بضم 4 أو 5 أو 6 لاعبين، وسان جيرمان نادٍ فريد في نوعه ومتميز، ولديه جماهير رائعة، ومن يريد أن يأتي إلى هنا يمكنه المجيء، ومن أول يوم في الموسم تقف جماهير النادي معنا ومع اللاعبين، وارتبطوا ببعضهم بعضاً، ورأوا مدى رغبتهم في تحقيق الألقاب والبطولات، ونرى ما إذا كان مبابي يعود يوماً «قالها وهو يبتسم».

وأكد إنريكي، المدير الفني السابق لمنتخبي إسبانيا وبرشلونة، أنه ليست هناك «إجازة» في كرة القدم، وقال: لن أحصل على إجازة الآن، وأمامنا عمل كبير نقوم به، بالتعاون بيني وبين لويس كامبوس المستشار الرياضي، وبرعاية ناصر الخليفي رئيس النادي، نعم حانت لحظة الجلوس معاً للتفاوض بشأن ما يمكن عمله، استعداداً للموسم الجديد، وبحث الصفقات المطلوبة، وسأكون موجوداً في النادي على الدوام مع كامبوس والرئيس.