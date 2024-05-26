فيليكس يخلع قميص برشلونة



أنور إبراهيم (القاهرة)



تحوم الشكوك للصيف الثاني على التوالي، بشأن موقف البرتغالي جواو فيليكس لاعب برشلونة والمعار إليه من أتلتيكو مدريد في «صيف 2023»، وتحديداً في آخر يوم قبل إغلاق سوق الانتقالات، إلا أنه من المستبعد بدرجة كبيرة أن يتكرر ذلك خلال «الميركاتو الصيفي».

وذكرت صحيفة سبورت، أن تمديد إعارة فيليكس في برشلونة «خيارغير مقبول»، من جانب اللاعب نفسه، ووكيل أعماله خورخي مينديش، وناديه الأصلي، ولهذا يدور الحديث عن عروض جديدة مقدمة إلى الدولي البرتغالي.

ويعكف مينديش على دراسة عرضين، من دون أن يكشف عنهما، بمجرد انتهاء عقد الإعارة الحالي مع برشلونة، خلال عطلة نهاية هذا الأسبوع، غير أن «الأتليتي» يشدد على ضرورة أن يحصل على أفضل عرض ممكن، وإذا لم يحدث ذلك، يبدي «الروخي بلانكوس» استعداده للاحتفاظ باللاعب حتى سوق الانتقالات الشتوية القادمة، حتى وإن لم يدخل في خطط وحسابات الأرجنتيني دييجو سيميوني المدير الفني.

وقالت الصحيفة إنه تبقى معرفة كيف يتطور الموقف الخاص بفيليكس في أتليتكو مدريد خلال الأشهر القادمة، ولكن الحقيقة الوحيدة المؤكدة حتى الآن أن فيليكس لن يرتدي قميص «البارسا» الموسم المقبل.

ومن جانبها، ذكرت صحيفة «موندو ديبورتيفو» أن «الأتليتي» حريص على التخلص من المهاجم البرتغالي في أقرب فرصة، نظراً لخلافاته المعروفة مع المدير الفني، ولهذا يفضل النادي بيعه بدلاً من إعارته، من أجل تخفيف «فاتورة» رواتب اللاعبين المرتفعة.

بدأ جواو فيليكس، المولود في 10 نوفمبر 1999، مسيرته الاحترافية في بنفيكا من 2016، إلى 2019، ثم انتقل إلى أتلتيكو مدريد بموجب عقد مدته 7 سنوات، وبمبلغ ضخم يقترب من 130 مليون يورو، وكانت أكبر صفقة في تاريخ «الروخي بلانكوس».

ودفع أتلتيكو وقتها 30 مليون يورو، والباقي على أقساط تُسدد خلال سنوات التعاقد.

وفي شتاء 2023، تمت إعارة فيليكس إلى تشيلسي الإنجليزي، ثم إلى برشلونة في صيف نفس العام.

ولعب لمنتخبات الشباب تحت 18و19و21 سنة، وتم تصعيده للمنتخب الأول في 2019.