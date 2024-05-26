الأحد 26 مايو 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

«أبوظبي» و«أمباير» يُتوجان بـ «دوري السيدات»

«أبوظبي» و«أمباير» يُتوجان بـ «دوري السيدات»
26 مايو 2024 17:40

 
أبوظبي (الاتحاد)


توج فريق نادي أبوظبي ببطولة دوري السيدات لكرة القدم «المستوى الأول»، بعد فوزه على إف سي، فيما حصد أمباير لقب «المستوى الثاني»، بعد تغلبه على بيك برو، في الجولة الأخيرة للدوري التي أقيمت على ملاعب اتحاد الكرة بدبي.
وشهدت مراسم التتويج أمل حسن بوشلاخ، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، رئيسة لجنة الكرة النسائية، وسلّمت الميداليات الذهبية للمركز الأول للاعبات نادي سيدات أبوظبي، وفريق أمباير، كما سلّمت الفريقين درعي المسابقة للمستويين الأول والثاني.

 

أخبار ذات صلة
الإمارات والصين تبحثان تعزيز التعاون المشترك في قطاع الإعلام
سلمان بن إبراهيم: العين كتب قصة «الإنجاز الآسيوي» بأحرف من ذهب


من جهتها، هنأت أمل بوشلاخ فريق نادي أبوظبي للسيدات بطل الدوري للمستوى الأول، وفريق أمباير بطل الدوري للمستوى الثاني، وأشادت بدور لاعبات الفرق المشاركة اللاتي قدمن أداءً متميزاً خلال المنافسات القوية في المسابقة.
وأكدت أمل بوشلاخ أن اهتمام مجلس إدارة الاتحاد بكرة القدم النسائية، ودعمه المستمر لها أسهم في إنجاح المسابقة، وطوّر مهارات اللاعبات، وهذه النجاحات تعطينا دافعاً معنوياً كبيراً، وتُحفزنا على مواصلة العمل على زيادة قاعدة ممارسات اللعبة، للارتقاء بالمسابقات النسائية المحلية ورفد المنتخبات الوطنية باللاعبات الموهوبات، لتمثيل الكرة الإماراتية في البطولات الخارجية.

الإمارات
أبوظبي
اتحاد كرة القدم
آخر الأخبار
دبي
الترفيه
دبي.. جوهرة الشرق الأوسط
اليوم 12:18
الإمارات والصين تبحثان تعزيز التعاون المشترك في قطاع الإعلام
علوم الدار
الإمارات والصين تبحثان تعزيز التعاون المشترك في قطاع الإعلام
اليوم 19:03
السعودية تعين سفيراً جديداً لها في سوريا
الأخبار العالمية
السعودية تعين سفيراً جديداً لها في سوريا
اليوم 18:50
سلمان بن إبراهيم: العين كتب قصة «الإنجاز الآسيوي» بأحرف من ذهب
الرياضة
سلمان بن إبراهيم: العين كتب قصة «الإنجاز الآسيوي» بأحرف من ذهب
اليوم 18:44
«حادث كبير» في «فورمولا موناكو»
الرياضة
«حادث كبير» في «فورمولا موناكو»
اليوم 18:41
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©