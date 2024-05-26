«أبوظبي» و«أمباير» يُتوجان بـ «دوري السيدات»



أبوظبي (الاتحاد)



توج فريق نادي أبوظبي ببطولة دوري السيدات لكرة القدم «المستوى الأول»، بعد فوزه على إف سي، فيما حصد أمباير لقب «المستوى الثاني»، بعد تغلبه على بيك برو، في الجولة الأخيرة للدوري التي أقيمت على ملاعب اتحاد الكرة بدبي.

وشهدت مراسم التتويج أمل حسن بوشلاخ، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، رئيسة لجنة الكرة النسائية، وسلّمت الميداليات الذهبية للمركز الأول للاعبات نادي سيدات أبوظبي، وفريق أمباير، كما سلّمت الفريقين درعي المسابقة للمستويين الأول والثاني.



من جهتها، هنأت أمل بوشلاخ فريق نادي أبوظبي للسيدات بطل الدوري للمستوى الأول، وفريق أمباير بطل الدوري للمستوى الثاني، وأشادت بدور لاعبات الفرق المشاركة اللاتي قدمن أداءً متميزاً خلال المنافسات القوية في المسابقة.

وأكدت أمل بوشلاخ أن اهتمام مجلس إدارة الاتحاد بكرة القدم النسائية، ودعمه المستمر لها أسهم في إنجاح المسابقة، وطوّر مهارات اللاعبات، وهذه النجاحات تعطينا دافعاً معنوياً كبيراً، وتُحفزنا على مواصلة العمل على زيادة قاعدة ممارسات اللعبة، للارتقاء بالمسابقات النسائية المحلية ورفد المنتخبات الوطنية باللاعبات الموهوبات، لتمثيل الكرة الإماراتية في البطولات الخارجية.