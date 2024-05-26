«جوهرة القلب» يشعل المعركة بين الريال وسان جيرمان



أنور إبراهيم (القاهرة)



تدور من وراء «الكواليس» معركة صامتة بين ريال مدريد وباريس سان جيرمان، على قلب الدفاع الفرنسي الشاب ليني يورو «18عاماً» لاعب ليل، وتخطت «سمعة» هذا المدافع حدود بلاده، وأشاد به معظم خبراء «الساحرة المستديرة»، إذ يرون أنه قد يصبح في وقت قريب أحد أفضل قلوب الدفاع في أوروبا، لما يتمتع به من قدرات بدنية وفنية هائلة، ونجاحه في عمليات الالتحام والمواجهات المباشرة وألعاب الهواء والتمركز والرصد، والتوقع.

ولما كان «الريال» يسعى لشراء مدافع جديد حتى يدعم قلب دفاعه، في ظل إصابة النمساوي ديفيد ألابا بالرباط الصليبي واحتمال غيابه في جزء كبير من الموسم القادم، والرحيل شبه المؤكد لناتشو فيرنانديز قلب الدفاع «المخضرم» هذا الصيف، فإنه يتابع عن قرب موقف اللاعب مع ناديه، خاصة أن عقده ينتهي في «صيف 2025»، ولم تحرز مفاوضات تجديد عقده مع ناديه أي تقدم يُذكر، ما قد يعني اضطرار ليل لبيعه هذا الصيف حتى لا يخسره «مجاناً» العام المقبل.

وذكرت مصادر صحفية إسبانية أن ليل يطلب حوالي 60 مليون يورو، مقابل الاستغناء عن خدمات يورو، وهو مبلغ جعل «الريال» متردداً في الدخول في مفاوضات مباشرة مع ناديه، ما لم يوافق على تخفيض المبلغ.

وفي الوقت نفسه يسعى باريس سان جيرمان من جانبه للحصول على خدمات اللاعب في إطار بحثه عن التعاقد مع أفضل المواهب الفرنسية الشابة لضمها إلى نادي العاصمة.

وذكرت صحيفة «ليكيب» أن «الباريسي» يخشى أن يكون اللاعب ميالاً أكثر للعب لـ«الريال»، أو أن يكون تلقى إغراءات أخرى من أندية الدوري الإنجليزي.

وقالت إن ليل متمسك، فيما يبدو بالسعر الذي عرضه، ولكن في حالة عدم حصوله على «مشترٍ» قد يضطر إلى إعادة النظر بتخفيض الرقم المطلوب لبيعه «60 مليون يورو» لكي لا يندم على رحيل اللاعب «مجاناً» في 2025.

بدأ ليني يورو، المولود في 13 نوفمبر 2005، مسيرته الاحترافية في فريق الاحتياطي بنادي ليل ثم وقع عقد احتراف مع النادي في 2022، ومستمر معه حتى الآن، ووصفه بعض الخبراء بأنه «جوهرة» في قلب الدفاع.

ولعب يورو لمنتخبات الشباب تحت 17 و18و19و21 و23 سنة، ولم ينل بعد شرف الانضمام إلى المنتخب الأول.