الأحد 26 مايو 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

«حادث كبير» في «فورمولا موناكو»

«حادث كبير» في «فورمولا موناكو»
26 مايو 2024 18:41

 
موناكو (أ ف ب)

أخبار ذات صلة
فيرستابن يتطلع إلى «فض الأشباك» مع سينا
هاميلتون يرشح «المعجزة» لخلافته في مرسيدس


شهدت اللفة الأولى من سباق جائزة موناكو الكبرى، ضمن بطولة العالم لـ «الفورمولا-1»، حادث تصادم كبيراً أدّى إلى تحطيم سيارة ريد بول الخاصة بالمكسيكي سيرجيو بيريز، مما أدى إلى رفع العلم الأحمر وإيقاف السباق.
واستدارت سيارة بيريز بعد أن تعرّض لضربة قوية من الخلف من سيارة الدنماركي كيفن ماجنوسن سائق هاس.
كما كان الألماني نيكو هولكنبرج سائق هاس الآخر ضحية ثالثة «بريئة» جرّاء الحادث، علماً أن السائقين الثلاثة لم يتعرضوا لأي أذى.
ويُعد الحادث ضربة قوية جديدة لهاس، بعد أن استبعد سائقاه من تجارب السبت.
وتوقف السباق على أثر الحادث في شوارع الإمارة، من أجل تنظيف الحلبة من آثار الحادث.
ويأمل سائق فيراري شارل لوكلير من موناكو، أن يحوّل الثالثة ثابتة ويفوز بالسباق على أرضه وبين جمهوره للمرة الأولى، بعد أن لم تثمر المحاولتان السابقتان.
ويُستكمل السباق في وقت لاحق، علماً أن الحادث قد يكون إيجابياً لفيراري، حيث سيتسنى للسائق الإسباني كارلوس ساينز إصلاح ثقب في إطاره تعرّض له في حادث منفصل.

 

موناكو
الفورمولا-1
سيرجيو بيريز
ريد بول
آخر الأخبار
دبي
الترفيه
دبي.. جوهرة الشرق الأوسط
اليوم 12:18
الإمارات والصين تبحثان تعزيز التعاون المشترك في قطاع الإعلام
علوم الدار
الإمارات والصين تبحثان تعزيز التعاون المشترك في قطاع الإعلام
اليوم 19:03
السعودية تعين سفيراً جديداً لها في سوريا
الأخبار العالمية
السعودية تعين سفيراً جديداً لها في سوريا
اليوم 18:50
سلمان بن إبراهيم: العين كتب قصة «الإنجاز الآسيوي» بأحرف من ذهب
الرياضة
سلمان بن إبراهيم: العين كتب قصة «الإنجاز الآسيوي» بأحرف من ذهب
اليوم 18:44
«حادث كبير» في «فورمولا موناكو»
الرياضة
«حادث كبير» في «فورمولا موناكو»
اليوم 18:41
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©