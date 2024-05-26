«حادث كبير» في «فورمولا موناكو»



موناكو (أ ف ب)



شهدت اللفة الأولى من سباق جائزة موناكو الكبرى، ضمن بطولة العالم لـ «الفورمولا-1»، حادث تصادم كبيراً أدّى إلى تحطيم سيارة ريد بول الخاصة بالمكسيكي سيرجيو بيريز، مما أدى إلى رفع العلم الأحمر وإيقاف السباق.

واستدارت سيارة بيريز بعد أن تعرّض لضربة قوية من الخلف من سيارة الدنماركي كيفن ماجنوسن سائق هاس.

كما كان الألماني نيكو هولكنبرج سائق هاس الآخر ضحية ثالثة «بريئة» جرّاء الحادث، علماً أن السائقين الثلاثة لم يتعرضوا لأي أذى.

ويُعد الحادث ضربة قوية جديدة لهاس، بعد أن استبعد سائقاه من تجارب السبت.

وتوقف السباق على أثر الحادث في شوارع الإمارة، من أجل تنظيف الحلبة من آثار الحادث.

ويأمل سائق فيراري شارل لوكلير من موناكو، أن يحوّل الثالثة ثابتة ويفوز بالسباق على أرضه وبين جمهوره للمرة الأولى، بعد أن لم تثمر المحاولتان السابقتان.

ويُستكمل السباق في وقت لاحق، علماً أن الحادث قد يكون إيجابياً لفيراري، حيث سيتسنى للسائق الإسباني كارلوس ساينز إصلاح ثقب في إطاره تعرّض له في حادث منفصل.