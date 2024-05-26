سلمان بن إبراهيم: العين كتب قصة «الإنجاز الآسيوي» بأحرف من ذهب



العين (الاتحاد)



رفع الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، خالص التهاني والتبريكات إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بمناسبة فوز فريق نادي العين ببطولة دوري أبطال آسيا، وأكد الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة في رسالة تهنئة أن الإنجاز الكبير لنادي العين يعد ثمرة من ثمار رعاية سموه الكريمة للحركة الرياضية في دولة الإمارات بصفة عامة، ونادي العين على وجه الخصوص، مبيناً معاليه أن هذا الإنجاز يمثل تأكيداً حقيقياً للمكانة المرموقة التي يحتلها نادي العين على الساحة الكروية الآسيوية، ويجسد التطور المتنامي في مستوى كرة القدم الإماراتية.

وقال آل خليفة: «في الوقت الذي نستحضر فيه بكل اعتزاز دعم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، لمسيرة نادي العين وصولاً للقب الآسيوي، فإننا نشيد بالجهود الكبيرة التي بذلتها أسرة نادي العين، إدارة وأجهزة فنية ولاعبون، على امتداد منافسات البطولة الآسيوية، والتي توجت بالحصول على اللقب عن جدارة واستحقاق».

كما هنأ رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم في رسائل مماثلة، سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي، النائب الأول لرئيس نادي العين ومجلس الشرف العيناوي، رئيس مجلس إدارة نادي العين، وسمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي، مستشار الأمن الوطني، النائب الثاني لرئيس نادي العين ومجلس الشرف العيناوي، على هذا الإنجاز الكبير، مشيداً بدعم سموهما الكبير لنادي العين، والذي كان له أطيب الأثر في الوصول إلى قمة الهرم الآسيوي للمرة الثانية في تاريخ نادي العين.

وهنأ رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان رئيس اتحاد كرة القدم بإنجاز نادي العين، مشيداً بالتعاون الملموس من اتحاد الإمارات في سبيل إنجاح المباراة النهائية لدوري أبطال آسيا وإخراجها بصورة زاهية تليق بسمعة ومكانة الكرة الآسيوية.

وأشاد ابن إبراهيم بجهود اللجنة التنفيذية ولجنة تسيير إدارة شؤون شركة نادي العين لكرة القدم برئاسة الشيخ سلطان بن حمدان آل نهيان، في تهيئة الأرضية المثالية التي مهدت الطريق لتحقيق اللقب الآسيوي، بالإضافة إلى الترتيبات المتميزة لاحتضان المباراة النهائية للبطولة.

وأكد الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة أن العين كتب قصة الإنجاز القاري بأحرف ذهبية، بفضل عزيمته القوية وإرادته الصلبة وعروضه الفنية الكبيرة على امتداد منافسات البطولة.

وأشاد رئيس الاتحاد الآسيوي بالمستويات اللافتة التي ميزت أداء الفريق العيناوي، على امتداد منافسات المسابقة بصفة عامة وفي المباراة النهائية على وجه الخصوص من خلال الأداء الفني القوي الممزوج بالروح القتالية العالية.

وأبدى الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة ارتياحه للصورة الزاهية، التي ظهرت عليها المباراة النهائية لدوري أبطال آسيا، من النواحي الفنية والجماهيرية والتنظيمية، مبيناً أن المباراة النهائية قدمت صورة رائعة عن كرة القدم الآسيوية، وشكلت خاتمة متميزة لحقبة متميزة من بطولات الأندية الآسيوية قبيل الانتقال لعهد جديد من البطولات الموسم المقبل.

وقال: «في الوقت الذي نطوي فيه حقبة عامرة بالنجاحات لبطولات الأندية الآسيوية، فإننا نعرب عن تقديرنا لكل من أسهم في كتابة قصة النجاح المذهلة على امتداد أكثر من عقدين، والآن نتطلع إلى نفس الالتزام بتحقيق التميز، ونحن نكتب فصلاً جديداً مليئاً بالإثارة من أجل مستقبل أفضل وأكثر إشراقاً للعبة على صعيد الأندية في قارة آسيا».

ووجه الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة الشكر والتقدير إلى مختلف الجهات الرسمية في دولة الإمارات، التي قدمت مختلف التسهيلات والترتيبات التي أسهمت في إنجاح مباراة الإياب للدور النهائي بصورة زاهية، وخص بالشكر اتحاد الإمارات لكرة القدم ونادي العين، على الأدوار الحيوية في إخراج الحدث القاري بأبهى حلة ممكنة.