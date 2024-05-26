لوكلير يذرف الدموع!



موناكو (أ ف ب)



فاز سائق فيراري شارل لوكلير من موناكو للمرة الأولى في مسيرته، بجائزة موناكو الكبرى، الجولة الثامنة من بطولة العالم لـ «الفورمولا-1».

وهو الفوز الأول للوكلير (26 عاماً) هذا الموسم والسادس منذ وصوله إلى الفئة الأولى عام 2018.

وتقدم لوكلير الذي كان انطلق في شوارع الإمارة من المركز الأول وأنهى السباق (78 لفة) بوقت 2.25.24.759 ساعة، بفارق 7.152 ثانية عن الأسترالي أوسكار بياستري (ماكلارين) و7.585 ثانية عن زميله في الفريق الإسباني كارلوس ساينز الذي تعرض إطار سيارته لحالة انثقاب بعد الانطلاقة، واضطر للخروج عن المسار التسابقي، لكنه استفاد من الحادث الذي تعرض له سائق ريد بول المكسيكي سيرخيو بيريز وأدى إلى إشهار الأعلام الحمراء، وإيقاف السباق للعودة إلى خط الانطلاق مع استئناف المنافسات.

قال لوكلير متأثراً وهو يذرف الدموع «لا توجد كلمات يمكن أن تفسّر هذا، إنه يعني الكثير، إنه السباق الذي جعلني أحلم بأن أصبح سائقاً في بطولة العالم لـ «الفورمولا-1».

وتابع «الليلة ستكون ليلة كبيرة!».

ووصل سائق ريد بول الهولندي ماكس فيرستابن، المتوّج بلقب السائقين في الأعوام الثلاثة الماضية، في المركز السادس متأخراً بفارق 13.853 ثانية، لكنه احتفظ بصدارة الترتيب برصيد 169 نقطة أمام لوكلير الذي قلّص الفارق إلى 31 نقطة.

وعزّز ريد بول صدارته لترتيب الصانعين مع 276 نقطة، أمام فيراري (252) وماكلارين (184).

وتعرض بيريز لحادث قويّ مباشرة بعد الانطلاقة، ما دفع بإدارة السباق إلى إشهار الأعلام الحمراء وإيقاف المنافسات.

وتحطمت سيارة المكسيكي بالكامل، بعدما اصطدمت بالجدران جراء محاولة سائق هاس الدنماركي كيفن ماغنوسن تجاوزه، إلا أنه اصطدم به من الخلف ليفقد المكسيكي السيطرة على سيارته.

كما كان الألماني نيكو هولكنبرج سائق هاس الآخر ضحية الحادث أيضاً، علماً بأنّ السائقين الثلاثة لم يتعرضوا لأي أذى.

وتوالت مشاكل هاس بعدما شُطبت نتيجة سائقيه خلال التجارب التأهيلية السبت.

وتوقّف السباق على إثر الحادث من أجل تنظيف الحلبة من القطع المتناثرة، قبل أن يستكمل مجدداً.

وأكمل المراكز العشرة الأولى البريطاني لاندو نوريس الذي حلّ رابعاً (ماكلارين)، وتلاه مواطنه سائق مرسيدس جورج راسل، وفيرستابن والبريطاني لويس هاميلتون (مرسيدس)، والياباني يوكي تسونودا (آر بي) والتايلاندي ألكسندر ألبون (وليامس).