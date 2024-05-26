دبا الحصن يحسم بطاقة الصعود الثانية إلى «المحترفين»



معتصم عبدالله (دبي)‬‬‬‬



حسم دبا الحصن وصافة دوري الدرجة الأولى، قبل جولة على ختام منافسات موسم 2023- 2024، بفوزه «الثمين» على مضيفه يونايتد 1-0 في المباراة التي جمعت الفريقين، على ملعب «مدينة دبي الرياضية»، ضمن «الجولة 33» وقبل الأخيرة.

وسجل «البديل» جيلمار دا سيلفا هدف الفوز للحصن في الدقيقة 88، ليقود فريقه إلى الفوز الـ 20 في مشواره، ويرفع رصيده إلى 64 نقطة، في «مركز الوصافة»، بفارق نقطة عن منافسه دبا «الثالث»، والذي أنهى مشواره، بفوز معنوي في مباراته الأخيرة أمام جاره الفجيرة 2-0 ضمن الجولة ذاتها.

وحصد دبا الحصن بطاقة التأهل الثانية من دوري الأولى إلى «المحترفين»، إلى جانب العروبة «البطل»، وهو التأهل الأول للحصن إلى «دوري المحترفين»، والثاني في تاريخ النادي إلى «دوري الأضواء»، بعد الأول موسم 2004–2005، وتبقت للفريق مباراة أخيرة «احتفالية» أمام ضيفه التعاون، في «الجولة الأخيرة» والمقررة الخميس المقبل.

وحرم دبا الحصن في المقابل، منافسه دبا «الثالث» برصيد 60 نقطة من 31 مباراة، التأهل الرابع إلى «دوري المحترفين»، بعد مواسم 2012- 2023، و2015- 2016، و2022- 2023.

وشهدت بقية مباريات الجولة، تعادل العروبة «البطل» مع الحمرية 2-2، ليرفع الأول رصيده إلى 77 نقطة «رقم قياسي» مقابل 36 نقطة للحمرية الحادي عشر، بدوره كسب جلف أف سي المواجهة أمام الظفرة 2-1، وتفوق مسافي على سيتي 6-1، فيما سيطرت نتيجة التعادل على بقية المواجهات في مباريات التعاون والعربي 1-1، جلف يونايتد والجزيرة الحمراء 1-1، الذيد ومصفوت 2-2.