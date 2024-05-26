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الرياضة

حمدان بن مبارك يهنئ الوصل بثنائية الموسم

حمدان بن مبارك يهنئ الوصل بثنائية الموسم
26 مايو 2024 22:21

أبوظبي (الاتحاد)

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هنأ معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان، رئيس اتحاد كرة القدم، سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، رئيس نادي الوصل، وأسرة النادي إدارة ولاعبين ومحبين، بلقب «دوري أدنوك للمحترفين» و«ثنائية» الموسم، حيث حقق في هذا الشهر أيضاً لقب بطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة.
وأشاد معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان، رئيس الاتحاد، بالأداء المميز لفريق الوصل طوال الموسم، مؤكداً أن الثنائية التي حققها جاءت نتيجة تخطيط سليم وتنفيذ جيد، مشيراً إلى أن الفريق قدم نفسه منافساً قوياً منذ انطلاقة المسابقة من خلال الأداء والنتائج.
وقال معاليه: «كان جمهور الوصل سنداً قوياً لفريقه، وحريصاً على دعمه وتهيئته لمنصات التتويج، وكان القوة المحفزة الموجودة على المدرجات وفي وسائل التواصل الاجتماعي، لقد أدى جمهور الوصل دوره كما ينبغي، وهو شريك أساسي في هذا الإنجاز، ولاعب فاعل في نجاح الموسم بشكل عام».
وجدد معالي الشيخ حمدان بن مبارك، التهنئة لكل أسرة نادي الوصل العريق بثنائية الموسم، كأس رئيس الدولة ودرع أدنوك للمحترفين، متمنياً أن يحقق الفريق مزيداً من الإنجازات في المستقبل.

دوري أدنوك للمحترفين
الوصل
حمدان بن مبارك
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