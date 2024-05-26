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الرياضة

النصر يحتفل بـ«الذكرى الـ46» لافتتاح «استاد آل مكتوم»

راشد بن سعيد شهد افتتاح «استاد آل مكتوم» عام 1978 (الاتحاد)
27 مايو 2024 01:45

دبي (الاتحاد)

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دشن النصر احتفالاته بـ«الذكرى الـ46» لافتتاح «استاد آل مكتوم» معقل «العميد» منذ عام 1978، وانتظمت حسابات «الأزرق»، عبر مواقع التواصل الاجتماعي احتفالات متنوعة، شملت نشر صور تاريخية لقرار إنشاء النادي الذي أصدره المغفور له الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، وتوقيع المغفور له الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم اتفاقية المنشآت الرياضية مع ممثلي الأندية.
وتضمنت الاحتفالات نشر لقطات من «فيديو الافتتاح»، وصور من المباراة التاريخية أمام بطل أوروبا ليفربول الإنجليزي، أعادت جماهير «العميد» بالذاكرة إلى روعة النصر وفخامة «استاد آل مكتوم» التحفة الرياضية المعمارية التي تتمتع بأعلى المواصفات العالمية، والذي يحتل قمة هرم المنشآت الرياضية في الإمارات، ويشير إلى عراقة تاريخ النصر، ويؤكد سعي القيادة الرشيدة في الدولة إلى دعم الرياضة.
وأبرزت الاحتفالية تفوق «العميد» في المجال الرياضي، إذ أن «استاد آل مكتوم» أصبح محط أنظار العالم، وصرحاً يشار إليه بالبنان، ومنذ افتتاحه كان ولا يزال مسرحاً للبطولات الكبرى وقبلة أعرق الفرق العالمية التي زارته وخاضت منافسات كبيرة عليه.
وأفاد بيان صادر عن النادي، أن نشر الصور التاريخية، يمثل احتفالاً بالذكرى التي شكلت علامة فارقة في التاريخ الرياضي في الدولة، ونقطة تحول على الخريطة الرياضية المحلية والعالمية، حيث أصبح «استاد آل مكتوم» معلماً رياضياً بارزاً منذ يوم افتتاحه، ولا تزال ذكرى افتتاحه خالدة في أذهان الجميع حتى اليوم، وأحد أبرز الأحداث الرياضية.

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