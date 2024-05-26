كيويل: العين قدم أداءً رائعاً

العين (وام)

هنأ الأسترالي هاري كيويل مدرب يوكوهاما مارينوس الياباني، العين على فوزه في نهائي دوري أبطال آسيا وتتويجه باللقب، مؤكداً أنه قدم أداءً رائعاً.

واستطاع العين تحقيق فوز كبير بنتيجة 5-1 في إياب الدور النهائي الذي أقيم على استاد هزاع بن زايد في العين، ليحسم اللقب لمصلحته بنتيجة المباراتين 6-3، بعد خسارته ذهاباً 1-2.

واعتبر مدرب الفريق الياباني، أن البطاقة الحمراء التي نالها ويليام بوب حارس فريقه في الشوط الثاني كانت بمثابة نقطة التحول في اللقاء لمصلحة العين.

ولفت إلى أن فريقه استطاع إحراز هدف تقليص الفارق، وتعديل النتيجة، لكن طرد الحارس كان نقطة تحول، أصابت لاعبي الفريق بخيبة أمل أثرت على أدائهم.