محمد بن ثعلوب: المسؤولية تضاعفت بتمثيل كرة الإمارات في «العالمية»

أبوظبي (الاتحاد)

هنأ محمد بن ثعلوب الدرعي، رئيس مجلس إدارة شركة نادي العين للاستثمار، القيادة الرشيدة، بمناسبة فوز فريق العين بلقب بطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم للمرة الثانية بعد عام 2003، مما أهله لتمثيل كرة الإمارات وآسيا في بطولة العالم للأندية 2025، بنظامها الجديد والموسع بمشاركة 32 فريقاً في الولايات المتحدة، بجانب أندية كبيرة وعريقة أبرزها مانشستر سيتي، ريال مدريد، بايرن ميونيخ، يوفنتوس، باريس سان جيرمان، تشيلسي وغيرها.

وأكد الدرعي، أن هذا الإنجاز الكروي الآسيوي الكبير، يقف وراءه دعم القيادة الرشيدة، ودعوات أهل الإمارات ومؤازرة الأمة العيناوية ومحبي «الزعيم» من مواطنين ومقيمين من دون استثناء، الذين عاشوا ليلة استثنائية تاريخية حتى الساعات الأولى من الصباح في «دار الزين»، وكل إمارات المحبة والسلام، وقال: «الحمد لله لما تحقق من إنجاز كروي تاريخي، ونثمن الجهد الذي بذله اللاعبون وجهازهم الفني والإداري والطبي والإعلامي بانتزاع لقب آسيا لكرة القدم من الفريق الياباني العنيد، وذلك بالإصرار والعزيمة ووسط مؤازرة جماهيرية حفزت اللاعبين، الذين كانوا على قدر المسؤولية الملقاة على عاتقهم».

وأضاف: «استحق سفير الكرة الإماراتية لقب آسيا الذهبي، والتأهل لبطولة العالم للأندية بكل جدارة واقتدار، وهو يسطر بأحرف من ذهب ذلك التاريخ عقب تلك الملحمة بأدائه الجماعي القوي وبإصرار لاعبيه، ليتوجوا وبكل جدارة واستحقاق باللقب في ليلة تاريخية شهدها استاد هزاع بن زايد «ملعب الانتصارات»، بالفوز على فريق يوكوهاما إف مارينوس الياباني الوصيف العنيد وبنتيجة كبيرة خطف بها أضواء القارة الصفراء».

واختتم موجهاً الشكر الجزيل لكل الرعاة والداعمين لمسيرة «زعيم آسيا»، وخص بالشكر كل وسائل الإعلام المحلية والخليجية والآسيوية على متابعتها لمنافسات البطولة الكروية الجماهيرية الكبيرة، وجدد الشكر للأمة العيناوية، التي ظلت تؤازر «الزعيم» في حله وترحاله، مما أسهم في تحقيق لقب آسيا الكبير بكل جدارة واقتدار.