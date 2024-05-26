الإثنين 27 مايو 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

ميلوش.. دوري وكأس بتوقيع «الأصغر»

ميلوش.. دوري وكأس بتوقيع «الأصغر»
27 مايو 2024 01:45

علي معالي (دبي)

أخبار ذات صلة
«النجمة الثامنة» تضيء «سماء زعبيل»
الوصل بطل «أدنوك للمحترفين» بـ «ثلاثية» أمام «الفرسان»

للموسم الثاني على التوالي، ينجح المدرب الصربي الشاب ميلوش ميلوييفيتش في تحقيق الثنائية، بالفوز بلقبي الكأس ثم الدوري، فعلها الموسم الماضي مع فريق النجم الأحمر «رد ستار بلجراد» الصربي، ثم انتقل إلى الإمارات في تجربة جديدة تماماً ليحقق نفس الهدف ولكن الاختلاف كان بأفكار وتنفيذ عناصر جديدة، ما بين «بلجراد» و «دبي»، أو ما بين «النجم الأحمر» و «الوصل الذهبي».
نجح ميلوش لاعب الوسط الأسبق في كرة القدم الصربية، والمدرب الحالي للوصل، في أن يحقق المعادلة الصعبة، باستعادة بريق الأصفر لزمنه الجميل، وقيادته إلى بلوغ إنجاز غاب عن زعبيل 17 عاماً بحصد «الثنائية» التي جاءت آخر مرة عام 2007، ومنذ ذلك التاريخ، اختفى صوت «إمبراطورية» فهود زعبيل، حتى انتفض الفريق من جديد بفكر المدرب الشاب، والذي يعتبر أصغر مدربي ملاعبنا (41 عاماً)، ليس هذا فحسب، بل هي المرة الأولى التي يتولى فيها تدريباً في المنطقة الخليجية والعربية بشكل عام.
الكثيرون في وطنه «صربيا» توقعوا له عدم النجاح في ملاعبنا، للاختلاف الكبير في الطقس، ولكنه تحدى الجميع وأثبت أنه مدرب كبير نجح في أن يقدم فريقاً مثالياً بدعم كبير من إدارة ناجحة لـ«البيت الأصفر» برئاسة سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس إدارة النادي.
والجميل في مسيرة المدرب أنه ظهر وتألق خارج بلاده في بداية مشواره التدريبي، حيث انطلق من آيسلندا في 2015 مع فريق «فيكينجور»، وظهر ميلوش كثيراً في الكرة الآيسلندية، ثم انتقل إلى الكرة السويدية ما بين 2018 حتى 2022، وانتقل بعدها إلى موطنه الأصلي، صربيا مدرباً لفريق رد ستار بلجراد «النجم الأحمر» ليحقق في الموسم الماضي الثنائية (دوري وكأس) لينتقل بعدها في واحدة من أفضل صفقات المدربين في ملاعبنا إلى الوصل ليجلب معه الفرح والسعادة إلى جماهير «الأصفر»، بالتتويج بلقبي الكأس والدوري معاً.

ميلوش ميلوييفيتش
الوصل
آخر الأخبار
دبي
الترفيه
دبي.. جوهرة الشرق الأوسط
اليوم 12:18
«الصليب الأحمر» أجرى تقييماً للحالة الصحية للمحتجزين وتحقق من قدرتهم على السفر براً وقدم توصيات للسلطات بشأن أي تدابير خاصة قد يحتاجها بعضهم (أ ف ب)
الأخبار العالمية
«الصليب الأحمر»: الإفراج عن 113 محتجزاً لدى الحوثيين
27 مايو 2024
«سنتكوم»: نقل 1005 أطنان من المساعدات الإنسانية لغزة عبر الرصيف البحري
الأخبار العالمية
«سنتكوم»: نقل 1005 أطنان من المساعدات الإنسانية لغزة عبر الرصيف البحري
27 مايو 2024
زعيم حزب «المحافظين» ريشي سوناك يحضر فعالية انتخابية في ستانمور، لندن (أ.ف.ب)
الأخبار العالمية
حزب «المحافظين» البريطاني يتعهّد بإعادة فرض «الخدمة الوطنية»
27 مايو 2024
أرشيفية
الأخبار العالمية
70 منظمة حقوقية تدعو لإعلان المجاعة في غزة
27 مايو 2024
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©