«بيكي بلايندرز».. ضربة البداية في عودة «الوصل الكبير»

معتصم عبدالله (دبي)

رغم ابتعاده لسنوات عن معانقة الألقاب، ظل جمهور الوصل «حالة خاصة» في مدرجات «دورينا» بمساندته للفريق في أغلب المواسم، ليسهم جمهور «الإمبراطور» على أنغام الأهزوجة: «إمبراطور أمجاد وبطولات.. زعبيل تاريخ وحضارات»، في حصد الفريق لثنائية «الكأس الأغلى» و«دوري أدنوك للمحترفين» في «موسم الذهب» 2023- 2024.

وجرياً على عاداته في مواسم كثيرة، نظم جمهور الوصل ومن خلال «قلبه النابض» ممثلاً في «التراس جنون» لوحات جمالية «تيفو» في مدرجات ملاعب «دورينا»، تنوعت فيه الأفكار وحسب هوية المنافسين، واحتفلت بالعديد من المناسبات الوطنية.

وجاءت انطلاقات لوحات مدرجات جمهور الوصل في موسم العودة للألقاب، في مباراة «الإمبراطور» أمام مضيفه الشارقة، على ملعب الأخير بـ«الإمارة الباسمة»، في الجولة الثانية لـ«دوري أدنوك»، بـ«تيفو» خاص من شخصيات مسلسل «بيكي بلايندرز» الذي يعد واحداً من أشهر مسلسلات القرن الـ 21، والذي يشير إلى عدم الخوف والقتال بشجاعة، من أجل الشعار، وإعادة ذكريات الماضي الجميل، كون أن الهدف الأساسي للفريق، ليس الفوز بمباراة أو بطولة، بل عودة الوصل الكبير بإنجازاته المتوالية.

وخطف جمهور الوصل الأضواء، في مباراة «الجولة الثالثة» أمام بني ياس 3-2، بـ «تيفو» متميز حمل عبارة «طموح الوالد.. بفضل القائد.. الإمارات للأبد»، في تهنئة خاصة من جماهير «الإمبراطور» بمناسبة عودة رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي بنجاح إلى الأرض، عقب إنجازه أطول مهمة فضائية في تاريخ العرب، والتي امتدت لـ6 أشهر.

واحتفل جمهور «الإمبراطور» في مباراة قمة الجولة السابعة أمام ضيفه العين 3-1، بـ «يوم العلم» من خلال «تيفو» متميز حمل عبارة «بلادك في عز بليلة علمها»، فيما شكل الجماهير لوحة تاريخ «3 نوفمبر».

وعادت «أشكال الأنيمي» في مدرجات الوصل خلال مباراة الفريق أمام مضيفه الجزيرة 4-2، ضمن «الجولة الثامنة» من خلال «تيفو» شخصية «لوفي» في مسلسل «ون بيس»، في إشارة لرحلة «المغامر المرح»، بحثاً عن «كنز الانتصار» في «الجزيرة»، وشهدت المباراة ذاتها احتفالية خاصة من جمهور الوصل بالذكرى الثالثة لرحيل الأسطورة مارادونا مدرب «الإمبراطور» السابق.

وانتظمت مدرجات «ملعب زعبيل» في مباراة الوصل أمام ضيفه البطائح 4-1 ضمن «الجولة التاسعة»، والتي تزامنت مع احتفالات «عيد الاتحاد الـ 52»، ورسمت لوحات رائعة في المدرجات وتيفو خاص تزين بألوان «علم الوطن» وعبارة «عاش اتحاد إماراتنا».

ولم يمنع اعتلاء الوصل لصدارة الدوري جماهيره الوفية من الاستمرار في «التحفيز والدعم» للاعبين، بعدما شهدت مواجهة «الديربي» أمام شباب الأهلي 2-1 ضمن «الجولة 12»، تيفو جديد لخصته رسالة الجماهير بعبارة «إنها البداية فقط it’s just the beginning»، في إشارة الى طموحات الفريق الكبيرة مع وصول قطار المنافسة إلى منتصف الموسم.

واختار جمهور الوصل عبارة «من أجل المدينة» لتكون عنواناً لـ«تيفو» مواجهة «ديربي بر دبي» أمام ضيفه النصر ضمن «الجولة 13» والتي حسمها «الإمبراطور» بالفوز 1-0، قبل ظهور «قطار الوصل»، والذي يعد بمثابة «احتفالية خاصة» للاعبيه في الانتصارات وتحقيق الألقاب، في مباراة «الأصفر» أمام ضيفه الشارقة 2-0 في «الجولة 15».

وجدد جمهور الوصل في المواجهة أمام الجزيرة 2-2 في الجولة 22، على طموحاته العريضة، من خلال «تيفو» حمل عبارة «JUST 01%»، بالتأكيد على أن كل ما تحقق أقل من واحد في المائة من «الوصل المنشود»، لأن الفريق ما يزال في مرحلة التخطيط والبناء.