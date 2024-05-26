الوصل بطل «أدنوك للمحترفين» بـ «ثلاثية» أمام «الفرسان»

معتصم عبدالله (دبي)

حسم الوصل الفوز بدرع «دوري أدنوك للمحترفين»، بعد تفوقه على ضيفه شباب الأهلي 3-0، في مباراة «الديربي» التي جمعت الفريقين، على استاد زعبيل ضمن «الجولة 25»، وأدارها طاقم تحكيم مكسيكي، بقيادة سيزار راموس، وسط حضور حاشد من جماهير «الأصفر» و«الأحمر».

وسجل ثلاثية «الأصفر»، السويسري هاريس سيفيروفيتش في الدقيقة 49، و«المتألق» فابيو ليما في الدقيقة 58، و«البديل» أداما ديالو في الدقيقة 97، ليرفع «الإمبراطور» رصيده إلى 61 نقطة، وينجح في حسم اللقب قبل جولتين على الختام، مقابل بقاء «الفرسان» برصيد 52 نقطة في مركز «الوصافة».

ومثل الفوز على «الفرسان» الرابع على التوالي لـ «الإمبراطور» في المواجهات المباشرة في مسابقات الموسم الحالي 2023 - 2024، بعد مباراة الدور الأول في الدوري 2-1 على «استاد راشد»، ومباراتي الدور ربع النهائي لكأس «مصرف أبوظبي الإسلامي» 3-2 على ملعب شباب الأهلي، و3-0 على ملعب «زعبيل»، قبل الفوز الأهم في مباراة «حسم الدرع» 3-0 على «ملعب زعبيل».

واحتفل «الإمبراطور» العائد إلى معانقة الألقاب المحلية للمرة الأولى في الموسم الحالي 2023 - 2024، بفوزه بالبطولة الأغلى «كأس صاحب السمو رئيس الدولة»، على حساب النصر 4-0 في النهائي، قبل أقل من أسبوعين، قبل أن يضيف «درع الدوري» في «ثنائية» جديدة أعادت إلى أذهان جماهير التتويج الأخير بـ «ثنائية» الدوري والكأس موسم 2006 - 2007.

وأضاف الوصل إلى سجله الحافل بالإنجازات لقباً ثامناً على صعيد «الدوري»، ليعادل منافسه شباب الأهلي في وصافة الأندية الأكثر تتويجاً باللقب، مواسم الدوري مواسم 1981 - 1982، و1982 - 1983، و1984 - 1985، و1987 - 1988، و1991 - 1992، و1996 - 1997، و2006 - 2007، و2023 - 2024.

وتبقت للوصل مباراتان احتفاليتان أمام مضيفه العين في 29 مايو الجاري، و«المؤجلة من الجولة 20»، وجاره النصر في «الجولة 26 والأخيرة» المقررة في 2 يونيو المقبل على استاد آل مكتوم، في المقابل يخوض «الفرسان» آخر مبارياته في الدوري أمام حتا «الأخير» في مواجهتين، الأولى في 29 مايو الجاري «مؤجلة من الجولة 13»، والثانية في 2 يونيو المقبل ضمن «الجولة 26» والأخيرة.

ودفع مدربا الفريقين بكامل «الأوراق الرابحة» في التشكيلة الأساسية، وضمت تشكيلة الصربي ميلوش، مدرب «الإمبراطور»: خالد السناني في حراسة المرمى، ورباعي الدفاع ألكسيس بيريز، سيونج جونج، سفيان بوفتيني، وسالم العزيزي، وفي الوسط فابيو ليما، نيكولاس خيمنيز، سياكا، ومالك جنعير، وفي المقدمة السويسري هاريس وعلي صالح.

في المقابل، ضمن تشكيلة الصربي الآخر ماركو نيكوليتش مدرب «الفرسان»، الحارس حسن حمزة، ورباعي الدفاع أحمد عبدالله جميل، بوجدان بلانيتش، رينان فيكتور، وبدر ناصر، وفي الوسط سعيد عزت الله، لوكا، كارتابيا، ومن أمامهم «الثلاثي» إيجور جيسوس، مؤنس دبور، ويحيى الغساني.

ولاحت الفرصة الأولى في المباراة للوصل، من عرضية علي صالح من الجهة اليسرى، أبعدها الحارس حسن حمزة، قبل وصول الكرة إلى رأس المهاجم هاريس سيفروفيتش في الدقيقة العاشرة، أعقبتها محاولة ثانية من تسديدة هاريس بيسراه من داخل منطقة الجزاء مرت فوق المرمى في الدقيقة 15، وعاد اللاعب نفسه ليهدر فرصة ثانية على التوالي من تمريرة ليما، وضعته في مواجهة المرمى، ليسدد كرة مرت جوار القائم الأيسر لمرمى حسن حمزة في الدقيقة 17.

في المقابل، تألق خالد السناني، حارس الوصل في إبعاد أخطر فرص شباب الأهلي، بعدما تصدى بنجاح لرأسية إيجور جيسوس من ضربة ركنية، لتلامس الكرة عارضة المرمى، قبل أن يعود السناني مجدداً، وينجح في إبعاد التصدي للكرة الثانية في الدقيقة 19.

وترجم الوصل أفضليته مع انطلاق الشوط الثاني، بعدما نجح مهاجمه السويسري هاريس سيفيروفيتش، في افتتاح التسجيل في الدقيقة 49، بعد صناعة متميزة من «المتألق» علي صالح بتمريرة بينية وسط الدفاع، وهو الهدف الخامس لهاريس من صناعة علي صالح في الدوري خلال الموسم الحالي.

ولم يمهل فابيو ليما «الفرسان» فرصة الاستفاقة، بعدما نجح في إضافة الهدف الثاني، على طريقته الخاصة، من تسديدة بيسراه من خارج منطقة الجزاء، استقرت في الزاوية اليمنى لمرمى الحارس حسن حمزة في الدقيقة 58، وهو الهدف الـ 16 لليما في الدوري بفارق هدف خلف السوري عمر خربين مهاجم الوحدة المتصدر.

وسعى نيكوليتش مدرب «الفرسان» تعديل أوضاع فريقه الهجومية، عندما دفع بالثنائي حارب عبدالله وجويلهرم دا سيلفا بدلاً من كارتابيا وبدر ناصر في الدقيقة 63.

وكاد خيمينز أن يعزز تقدم الوصل بالهدف الثالث في الدقيقة 65، بعد كرة ذكية من علي صالح حولها خيمنيز رأسية، وأبعدها حسن حمزة حارس شباب الأهلي بصعوبة للركنية.

ولم تشفع المحاولات الهجومية المستمرة لشباب الأهلي، في الجزء الأخير من المباراة، في تغيير تفوق المنافس، بعدما نجح «البديل» أداما ديالو في تأكيد تفوق «الإمبراطور» بالهدف الثالث من هجمة مرتدة في الدقيقة 97.

تيفو «لكل الأجيال» يزين مدرجات «زعبيل»

واصلت جماهير «الإمبراطور» مبادراتها التشجيعية المتنوعة في مباراة «الديربي» أمام شباب الأهلي، بعدما ازدانت مدرجات زعبيل بألون الفريق باللون «الأصفر»، ونفذت جماهير الوصل قبل انطلاق المباراة تيفو «ورفجة»، في إشارة إلى عبارة أحمد الشعفار، رئيس مجلس إدارة النادي الشهيرة، بشأن وعده لجماهير الوصل «ورفجة لتفرحون».

واستقبلت جماهير «الإمبراطور» لاعبي فريقها لحظة دخولهم أرضية الملعب بـ «تيفو» حمل عبارة «لكل الأجيال»، وتزين بصورة نجلي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، راشد ومحمد مع «الكأس الأغلى» كأس صاحب السمو رئيس الدولة، والتي تُوج بها الوصل مؤخراً على حساب النصر في النهائي 4- 0.

الشعفار: «الثنائية» خلاصة مجهود «عائلة واحدة»

أهدى أحمد الشعفار، رئيس مجلس إدارة نادي الوصل، إنجاز الفوز بثنائية الدوري وكأس صاحب السمو رئيس الدولة، إلى قيادات النادي، التي قدمت الدعم الكبير للفريق لتحقيق هذا النجاح، وقال: «ما تحقق هو خلاصة مجهود عائلة واحدة من لاعبين ومدرب وإدارة وجماهير، الكل يستحق، لما قاموا به على مدار الموسم».

من جانبه، أهدى أحمد الطنيجي، عضو مجلس إدارة الوصل، الفوز لقيادات النادي، وإلى الجماهير التي تستحق هذه الفرحة الكبيرة، وقال: «نحن عائلة واحدة والكل معاً، لا فرق بينهم سواء إدارة أو لاعبين، والتحدي المقبل هو أن نستمر بهذه القوة في الموسم المقبل».

وحول رفع معنويات خالد السناني عقب الخسارة أمام الوحدة، قال: «شاهدت خالد بعد ارتكابه الخطأ، وطلبت منه رفع رأسه، وهو قام بجهد كبير وله دور مهم في الفوز باللقبين، والدليل التصديات التي قام بها في هذه المباراة تحديداً».

خالد السناني: الصدارة «المكان الطبيعي»

أشاد خالد السناني، حارس مرمى الوصل، بما قدمه فريقه هذا الموسم والتتويج بلقبين غاليين استعاد بهما مجده التاريخي. وقال: «من الطبيعي أن يعود الإمبراطور إلى منصات التتويج؛ لأنه يستحق ذلك، ونبارك لكل وصلاوي على ما تم تقديمه طوال هذا الموسم الصعب».

وأضاف: «مكان الوصل الحالي هو الطبيعي بأن نتصدر المشهد، ولازمني التوفيق في مباراتنا الأخيرة أمام شباب الأهلي، وجمهورنا يستحق الفرحة وأشكر المدرب وإدارة النادي على دعمهم الكبير والثقة الكبيرة في قدراتي، وثقتي كبيرة بأن هذا الجيل سوف يستمر لفترات في هذا التألق».

عبدالرحمن صالح: تعليمات المدرب «سر الفوز»

يرى عبدالرحمن صالح لاعب الوصل، أن تعليمات المدرب ميلوش جعلتهم يحسمون اللقب أمام شباب الأهلي، وقال: «منذ بداية الموسم، ونحن نشعر بأن اللقب يقترب من الفريق، في ظل رغبة الجميع في الإنجاز».

وأضاف: «بعد 17 عاماً نعود من جديد لنقول كلمتنا في موسم استثنائي وكبير، ليس فقط بالفوز بالدوري، بل بالثنائية التي حققنا خطوتها الأولى بلقب كأس صاحب السمو رئيس الدولة».