محمد بن سلطان بن خليفة: بدعم القيادة حقق نادي العين الإنجاز الكبير

العين (وام)

توجه الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان، رئيس مجلس إدارة اتحاد الرياضات البحرية، رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للرياضات البحرية، بخالص التهاني والتبريكات إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بمناسبة تتويج نادي العين لكرة القدم بدوري أبطال آسيا 2024. وأكد الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان أن الدعم الكبير من صاحب السمو رئيس الدولة والرعاية لأبنائه الرياضيين، قادا نادي العين إلى الإنجازات المشرفة، ورفع علم الدولة في البطولة الآسيوية باللقب القاري الثاني في تاريخ النادي، بعد نتائج مميزة ومستويات فنية متطورة خلال النسخة الحالية من البطولة. كما أعرب عن خالص التهاني إلى سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي، النائب الأول لرئيس نادي العين الرياضي الثقافي ومجلس الشرف، رئيس مجلس إدارة نادي العين، وقال إن رؤية سموه لاستشراف مستقبل النادي في البطولة القارية من أهم أسباب الوصول إلى منصة التتويج. وتقدم الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة بالتهنئة إلى سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي، مستشار الأمن الوطني، النائب الثاني لرئيس نادي العين ومجلس الشرف بنادي العين، وإلى أعضاء مجلس الشرف على هذا الإنجاز، الذي رسخ القيم التنافسية والإمكانات الكبيرة التي يمكن أن تحققها الرياضة الإماراتية في الاستحقاقات الخارجية بدعم ورعاية القيادة الرشيدة. وقال الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة، إن نادي العين بمتابعة الشيخ سلطان بن حمدان بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس إدارة نادي العين الرياضي الثقافي، رئيس اللجنة التنفيذية، رئيس لجنة تسيير إدارة شؤون شركة نادي العين لكرة القدم، أكد نهجه الاستراتيجي وقيمه المؤسسية ورؤيته الاحترافية، وهو يرسخ وجوده القاري في دوري الأبطال، بطلاً بنتائجه المشرفة والمستويات الفنية المتطورة للاعبيه في جميع مراحل البطولة. وأشاد في الوقت نفسه بالدور الملموس للجماهير الإماراتية وجماهير النادي في دعم طموحات اللاعبين في جميع المباريات بدوري أبطال آسيا لكرة القدم.