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الرياضة

أحمد بن راشد: فوز العين إنجاز جديد لكرة الإمارات

أحمد بن راشد: فوز العين إنجاز جديد لكرة الإمارات
27 مايو 2024 01:44

دبي (وام)

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تقدم سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، رئيس نادي الوصل الرياضي، بخالص التهاني والتبريكات إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وسمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي، النائب الأول لرئيس نادي العين الرياضي الثقافي ومجلس الشرف، رئيس مجلس إدارة نادي العين، وسمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي، مستشار الأمن الوطني النائب الثاني لرئيس نادي العين ومجلس الشرف العيناوي، وكافة أعضاء مجلس الشرف العيناوي بمناسبة فوز نادي العين بدوري أبطال آسيا. وقال سموه إن تتويج نادي العين باللقب يمثل إنجازاً جديداً يضاف للكرة الإماراتية، ويدل على المكانة الكبيرة التي وصلت لها أندية الدولة في المحافل الآسيوية، مشيداً بمسيرة النادي خلال رحلته في الظفر باللقب الغالي، وقدرة لاعبيه على تجاوز كافة التحديات والصعاب التي واجهتهم، حيث كانوا على قدر المسؤولية، وأدخلوا الفرحة في قلوب كافة الإماراتيين عبر الفوز باللقب.

أحمد بن راشد
محمد بن زايد
الوصل
العين
دوري أبطال آسيا
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