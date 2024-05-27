نابولي يغادر أوروبا!

روما (أ ف ب)



وضع أتالانتا الذي ما زال يملك مباراة مؤجلة نصب عينيه المركز الثالث في الدوري الإيطالي لكرة القدم، بفوزه على ضيفه تورينو 3-0، في المرحلة الـ38 الأخيرة، فيما ودّع نابولي الذي خسر لقبه لمصلحة الإنتر المسابقات الأوروبية الموسم المقبل بتعادله مع ضيفه ليتشي سلباً.

وبعد أيام من تتويجه بلقب الدوري الأوروبي «يوروبا ليج»، على حساب باير ليفركوزن الألماني 3-0، والحاق به خسارته الاولى هذا الموسم في مختلف المسابقات، فاز أتالانتا بثلاثية جانلوكا سكاماكا، النيجيري أديمولا لوكمان، والكرواتي ماريو باساليتش من ضربة جزاء.

ويحتل أتالانتا الذي حقق فوزه السادس توالياً في «سيري أ»، ويشرف على تدريبه جان بييرو جاسبيريني المركز الرابع برصيد 69 نقطة، متقدماً بفارق نقطة واحدة عن بولونيا الخامس، ومتأخراً بفارق نقطتين عن يوفنتوس الثالث.

ورفض جاسبيريني الذي يتودد إليه نابولي على وجه الخصوص، فكرة إمكانية رحيله، وقال أمام الجماهير السعيدة «أنا مرتبط بأتالانتا حتى 2025) وسأظل كذلك».

ويملك أتالانتا مباراة مؤجلة ضد فيورنتينا في الثاني من يونيو المقبل.

وحرم فوز أتالانتا، نادي العاصمة روما السادس الذي خسر أمام إمبولي 2-1 من التأهّل إلى دوري أبطال أوروبا، إذ كان يأمل في أن يُنهي الأوّل الدوري خارج المراكز الأربعة الأولى بعد فوزه بلقب الدوري الأوروبي «يوروبا ليج»، وتأهله إلى المسابقة العريقة سلفاً.

وأعطى فوز أتالانتا باللقب الأوروبي، الدوري الإيطالي مركزاً إضافياً في دوري الأبطال، لكن في حال عدم حصول النادي على أحد المراكز الأربعة الأولى.

في المباراة الثانية، فشل نابولي في التقدم للمركز التاسع، والاحتفاظ بآماله بمقعد أوروبي «كونفرنس ليج»، فلم يجد رجال المدرب فرانتشيسكو كالزونا ثغرات دفاعية أمام ليتشي، ليكتفوا بالمركز العاشر برصيد 52 نقطة.

وسدد نابولي على ملعبه دييجو مارادونا 24 مرة، إلا أنه لم يهز الشباك، فيما اصطدمت كرتا السويدي ينس كاخوستي والبديل البلجيكي سيريل نجونجي بالقائم.

وشارك المهاجم النيجيري فيكتور أوسيمين في الدقيقة 65 ومن المتوقع أن تكون آخر مباراة له بقميص نابولي، وظلّ صامتاً.

وأنهى أوسيمين، هداف الدوري الموسم الماضي «26 هدفاً»، والذي يتم تداول اسمه مع أكبر الأندية الأوروبية، الموسم برصيد 15 هدفاً، ويأمل نابولي في الحصول على أكثر من 100 مليون يورو من انتقاله لتعزيز صفوفه قبل الوصول المرتقب للمدرب أنطونيو كونتي.

وتناوب على الإشراف على نابولي هذا الموسم 3 مدربين، علماً أن النادي الجنوبي لن يخوض أي مسابقة أوروبية للمرة الأولى منذ 14 عاماً.

وكاد ليتشي يخطف نقاط الفوز من نابولي، إلا أنه عاد بتعادل ثمين ليحتل المركز الثالث عشر، فيما فشل نابولي في التقدم للمركز التاسع الذي كان يسمح له بالمشاركة في مسابقة كونفرنس ليج الموسم المقبل لو فاز فيورنتينا الثامن حالياً «57 نقطة» في المسابقة القارية الثالث من حيث الأهمية بمواجهة أولمبياكوس اليوناني في 29 مايو الحالي.

ولم يستفد نابولي من الخدمة التي قدمها له أتالانتا بفوزه على تورينو التاسع «53 نقطة» الذي يحجز مقعده في الساحة الأوروبية، في حال فوز فيورنتينا بنهائي «كونفرنس ليج».

وضمِن إمبولي البقاء في الدرجة الأولى، بفوز قاتل على ضيفه روما بهدف البديل السنغالي مباي نيانج في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع.

وكان إمبولي افتتح التسجيل بفضل ماتيو كانسيلييري، قبل أن يدرك روما التعادل عبر الجزائري حسام عوار.

ورفع إمبولي رصيده إلى 36 نقطة في المركز السابع، متقدماً بفارق نقطة عن فروزينوني الذي خسر أمام أودينيزي بهدف البديل الإنجليزي كينان ديفيس، ورافق ساسوولو المتعادل مع لاتسيو 1-1 وساليرنيتانا إلى الدرجة الثانية.

وفي مباراة هامشية، تعادل الإنتر البطل للمرة العشرين في تاريخه مع مضيفه فيرونا 2-2.