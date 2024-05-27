ألكاراز يحافظ على العادة في «جراند سلام»



باريس (أ ف ب)



سحق الإسباني كارلوس ألكاراز، المصنّف ثالثاً عالمياً، الأميركي جيفري جون وولف 6-1 و6-2 و6-1، وبلغ الدور الثاني من بطولة فرنسا المفتوحة، ثانية البطولات الأربع الكبرى في التنس، محافظاً على سجلّه بعدم الخسارة في الدور الأول، ضمن بطولة «جراند سلام».

وتفوّق ألكاراز «21 عاماً» الذي وصل إلى نصف النهائي العام الماضي، حيث خسر أمام الصربي نوفاك ديوكوفيتش المصنّف أول عالمياً، بسهولة على الشاب الأميركي «الخاسر المحظوظ» المتأهّل من التصفيات.

ولم يظهر على الإسباني علامات تأثّره بإصابة سابقة في ساعده الأيمن أبعدته عن دورة روما.

وعلى الرغم من أنه خسر إرساله الأوّل، ضرب ألكاراز بقوّة وكسر إرسال منافسه ثلاث مرات في المجموعة الأولى، واستمر بالتفوّق فكسر إرسال وولف ست مرات أخرى في مجموعتين مقابل خسارته إرساله مرة واحدة.

قال «لا أحتاج الكثير من المباريات حتّى أكون في أفضل مستوياتي، لعبت أربع مرات فقط في دورة مدريد، بالطبع كنت سأحب لو أنني لعبت مباريات أكثر، لكنني لا أحتاج الكثير لأكون جاهزاً 100 في المئة».

وتابع بطل فلاشينج ميدوز 2022 وويمبلدون 2023 «تمرّنت مع العديد من أفضل اللاعبين في باريس هذا الأسبوع، وأشعر بأن ساعدي أصبح أفضل».

وتعرّض البريطاني المخضرم أندي موراي لخسارة قاسية أمام السويسري ستانيسلاس فافرينكا 4-6 و4-6 و2-6، وهذه المشاركة الأخيرة لموراي «37 عاماً» في رولان جاروس التي حلّ فيها وصيفاً في 2016، وذلك بعدما أعلن سابقاً اعتزاله في نهاية العام.

في المقابل، أصبح فافرينكا ثالث لاعب يبلغ أكثر من 39 عاماً يفوز بمباراة في بطولة فرنسا المفتوحة منذ عام 1980.

ووصف فافرينكا الذي هزم موراي ثلاث مرات في أربع مواجهات في باريس، منافسه بـ «البطل الرائع».

وبلغت اليابانية ناومي أوساكا المصنّفة أولى عالمياً سابقاً الدور الثاني للمرة الأولى في ثلاثة أعوام بفوزها على الإيطالية لوتشيا برونزيتي 6-1 و4-6 و7-5.

وضربت أوساكا موعداً محتملاً مع البولندية إيجا شفيونتيك المصنّفة أولى عالمياً في الدور المقبل في حال تمكنت الأخيرة من تجاوز الفرنسية ليوليا جانجان الاثنين.

ولم تكن أوساكا التي توقفت عن ممارسة التنس لمدة 16 شهراً في سبتمبر 2022 لتكوين أسرة، في أفضل مستوياتها في مباراتها الأولى في البطولة، لكنها تمكنت من تحقيق الفوز.

وقالت أوساكا «إنه شعور جميل أن أعود، وأنا ممتنة حقاً لوجودي هنا أمام الجميع، وتابعت «أعتقد أنه كانت هناك لحظات لعبت فيها بشكل جيد حقاً».

وعن المواجهة المحتملة مع شفيونتيك، قالت «شاهدتها كثيراً حين كنت حاملاً، وللحقيقة، إنه شرفٌ كبيرٌ أن ألعب معها في بطولة فرنسا المفتوحة، لأنها سبق أن فازت باللقب أكثر من مرة هنا. إنه شرفٌ كبيرٌ وتحدٍّ بالنسبة لي».

وسبق أن لعبت أوساكا أمام شفيونتيك مرتين، حيث انتهت المباراة الأخيرة بفوز البولندية في نهائي دورة ميامي عام 2022.

وكان هذا الفوز الأول لليابانية في بطولة كبرى منذ بطولة أستراليا المفتوحة عام 2022، بعد أن أقصيت من الدور الأول في رولان جاروس وفلاشينج ميدوز، وفي ملبورن في وقت سابق من هذا الموسم.

ورفضت أوساكا فكرة توقّع الخسارة أمام شفيونتيك في حال لقائهما قائلة «بالتأكيد أشعر أنه امتحانٌ لأعرف مكاني، لكنني لن أقول إن توقعاتي عن نفسي منخفضة».

وتابعت «أنا شخص يُفكّر بأنه يُمكنه الفوز بكل مباراة ألعبها، لا يُمكن أن ألعب مباراة، وأنا أقلّل من قيمة نفسي».