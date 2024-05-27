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الرياضة

رونالدو يعود إلى «الليجا»!

رونالدو يعود إلى «الليجا»!
27 مايو 2024 09:07

برشلونة (أ ف ب)

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عاد بلد الوليد المملوك من الأسطورة البرازيلي رونالدو، إلى الدوري الإسباني لكرة القدم، بعد عام على سقوطه إلى الدرجة الثانية، عقب فوزه القاتل على رديف فياريال 3-2، في المرحلة الحادية والأربعين ما قبل الأخيرة.
ويمتلك رونالدو حامل لقب كأس العالم 1994 و2002 ووصيف 1998، النسبة الأكبر من أسهم بلد الوليد الذي هبط إلى الدرجة الثانية في العام الماضي.
وكان الفريق في طريقه إلى الخسارة الثانية عشرة في الدوري هذا الموسم، لكنه حقق فوزاً مثيراً وقاتلاً بعدما كان متأخّراً 1-2.
افتتح راوول مورو التسجيل لبلد الوليد «61»، وعادل الصربي ستيفان ليكوفيتش «76»، قبل أن يضيف داني تاسيندي الثاني «76».
وخطف بلد الوليد الفوز عبر فيكتور أندريس كافاس «92»، والسنغالي مامادو سيلا «96» من ركلة جزاء، محافظاً على الصدارة وضامناً التأهّل.
ورفع بلد الوليد رصيده إلى 72 نقطة في المركز الأوّل، بفارق نقطةٍ عن ليجانيس الذي لم يضمن الصعود المباشر بعد، ويحتاج إلى نقطة، إذ يبتعد بفارق ثلاث نقاط عن إيبار الثالث.

 

الدوري الإسباني
بلد الوليد
البرازيل
رونالدو
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