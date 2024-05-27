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الرياضة

وفاة متسابقة في «حادث قاتل»

وفاة متسابقة في «حادث قاتل»
27 مايو 2024 09:46

 
لندن (د ب أ)

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توفيت متسابقة خيول بريطانية، أثناء مشاركتها في إحدى منافسات رياضة الفروسية، بمقاطعة ديفون بجنوب غرب إنجلترا.
وأعلنت هيئة تنظيم الفعاليات البريطانية «ببالغ الأسف نعلن أن جورجي كامبل تعرضت لحادث مميت، أثناء المنافسات في تجارب بيكتون الدولية للخيول في ديفون بإنجلترا».
من جانبها، أفادت اللجنة المنظمة «حضر الأخصائيون الطبيون فور سقوط كامبل عند السياج 5 ب، ولكن لسوء الحظ، لم يكن من الممكن إنقاذها».
وأضافت اللجنة «تم تقييم الحالة الصحية للحصان بواسطة الأطباء البيطريين في الموقع، وعاد إلى الإسطبل ولم يصب بأذى، ولاحترام خصوصية العائلة في هذا الوقت الصعب والمحزن للغاية، لن يتم الكشف عن أي تفاصيل أخرى».
تجارب بيكتون الدولية للخيول هي إحدى المنافسات الرياضية ببريطانيا، وتبلغ مدتها 4 أيام، حيث تقام ما بين يومي الخميس والأحد، حسبما أفادت وكالة الأنباء البريطانية «بي أيه ميديا».

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