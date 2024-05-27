رسالة فرنسا إلى مبابي: «النوايا الطيبة» لا تكفي للتألق في «اليورو»!



أنور إبراهيم (القاهرة)



لا تحظى التصرفات الأخيرة للفرنسي الشاب كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان، بالإعجاب من جانب قطاع عريض من الجماهير والصحافة الفرنسية، بل إنها أثارت غضبهم واستياءهم، كما إن أداءه على أرض الملعب لم يعجب الكثيرين، خاصة في المباريات التي لعبها خلال الأسابيع الأخيرة، وآخرها نهائي كأس فرنسا أمام أوليمبيك ليون، والذي انتهى بفوز سان جيرمان 2-1 سجلهما عثمان ديمبلي وفابيان رايز، وليس مبابي.

واتفق مقدمو برنامج «After Foot» على شبكة راديو وتليفزيون مونت كارلو سبورت، على أن مبابي لم يعد النجم المتألق الذي يعرفونه، وقال ستيفان جي أحد مقدمي البرنامج: لست بحاجة إلى أن أؤكد إلى أي مدى أعشق هذا النجم الذي لقبته ب «العبقرية الفرنسية»، ولكن لم أجد على أرض الملعب في الآونة الأخيرة ما ينبئ عن هذه العبقرية، وحتى خارج الملعب لم يكن عبقرياً على الإطلاق، وإلا ما معنى أن يذهب للعب مباراة تنس أو يسافر إلى مدينة كان لحضور مهرجانها السينمائي الدولي، بل إنه شوهد هناك وهو يحضر سباق لسيارات «الفورمولا-1»، بينما لم يكن يتبقى على انطلاق كأس الأمم الأوروبية «يورو 2024» إلا 19 يوماً فقط؟ وتساءل: هل من يفعل ذلك شخص طبيعي؟.

وأضاف: كان من الضروري أن يكون أكثر حرصاً على نفسه، حتى يظهر في البطولة بالمستوى المنتظر منه، وهو قائد المنتخب وتنتظر منه الجماهير تقديم الأداء الاستثنائي، ولكني من الصعب أن أتصور أنه قادر على ذلك.

أما دانييل ريولو المقدم الرئيسي للبرنامج، فقد اتفق تماماً مع ما قاله زميله ستيفان جي، وأضاف: مبابي الذي لعب مؤخراً نهائي الكأس، وحتى من قبلها بأسابيع، ليس هو مبابي الذي يمكنه قيادة «الديوك» إلى أبعد مدى في «يورو2024».

وقال: تفجرت موهبته في مونديال 2022 الأخير، وحصل على لقب هداف البطولة، وقاد المنتخب إلى المباراة النهائية، فهل يمكنه أن يفعل ذلك في البطولة الأوروبية القادمة؟، وهل تكفي الحصص التدريبية التي يجريها ديدييه ديشامب المدير الفني، لإعادة «فتى بوندي المدلل» إلى مستواه العالي؟ ليس هناك ما ينبئ عن إمكانية حدوث ذلك.

وأضاف: مبابي لديه الكثير من «النوايا الطيبة»، بل أكثر من المعتاد، ولكن هل هذه النوايا كافية لعودة مبابي للتألق وتسجيل الأهداف؟