«حشيم» بطل جديد في «دلما للمحامل الشراعية»



أبوظبي (الاتحاد)



انضم المحمل «حشيم» لمالكه سمو الشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان، وبقيادة النوخذة حسن عبد الله محمد المرزوقي، إلى قائمة أبطال سباق دلما للمحامل الشراعية التاريخي فئة 60 قدماً، بفوزه بلقب سباق النسخة السابعة الذي أقيم يوم الجمعة الماضي، وهو «بطل جديد»، يحمل الترتيب السادس من أصل 7 سباقات، وأضاف اللقب الرابع لمحامل سمو الشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان، والتي يتصدرها «زلزال» بقيادة النوخذة محمد عبد الله المرزوقي الذي حصد لقبي النسختين الثالثة عام 2019، والخامسة 2022 عام، و«نمران» بقيادة النوخذة علي عبد الله المرزوقي الفائز بلقب النسخة الرابعة عام 2021.

وحصلت 3 محامل أخرى على اللقب، حيث نال «العاصفة» لمالكه النوخذة عمر عبد الله المرزوقي على لقب النسخة الأولى عام 2017، وحصد «الوصف» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، وبقيادة النوخذة محمد حمد مصبح الغشيش لقب النسخة الثانية عام 2018، وتوج «زيوريخ» لمالكه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، بلقب النسخة السادسة عام 2023 بقيادة النوخذة خليفة مهير سعيد المزروعي.

وحقق السباق الذي نظمه نادي أبوظبي للرياضات البحرية، وهيئة أبوظبي للتراث نجاحاً كبيراً، وقدم المشاركون ملحمة تراثية رائعة بمشاركة 122 محملاً على متنها 2440 نوخذة وبحاراً، أكمل منها 114 محملاً السباق بالوصول إلى خط النهاية بنجاح.

وانطلق السباق لمسافة 68 ميلاً بحرياً «125 كلم»، من جزيرة دلما، وحتى شاطئ المغيرة بمنطقة الظفرة، حيث تفاوتت سرعة المحامل بين 9 و14 عقدة.

من جانبه، أشاد خليفة الرميثي رئيس قسم السباقات التراثية بنادي أبوظبي للرياضات البحرية بالنجاح الكبير الذي حققه سباق دلما للمحامل الشراعية في نسخته السابعة، من مشاركة كبيرة، وتنافس قوي، ومتابعة جماهيرية، وتفاعل منح السباق حيوية في كل مراحله.

وقال: سباقات المحامل 60 قدماً هي الفئة الأعلى، وتستقطب نخبة النواخذة والبحارة، وفي مقدمتها سباق دلما التاريخي، الذين يحرصون على خوض تحدياته، لقيمته العالية، وقوة المنافسة فيه، وجوائزه الأعلى على مستوى السباقات في الدولة والمنطقة.

وأشادا خليفة الرميثي بتعاون الجميع مع اللجنة المنظمة واللجان العاملة على رسم اللوحة التراثية التي قدمتها المحامل من جزيرة دلما وحتى شاطئ المغيرة بمنطقة الظفرة.