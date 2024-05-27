ميلوش: «المنظومة المتكاملة» وراء عودة البطولات إلى الوصل



رضا سليم (دبي)



أشار الصربي ميلوش مدرب الوصل إلى أن فريقه قدم مباراة رائعة أمام شباب الأهلي، من خلال جماعية الأداء، وإن هبط المستوى في بعض فترات الشوط الأول، وكاد المنافس أن يسجل أهدافاً، ونجح «الإمبراطور» في العودة، والشوط الأول الأفضل تكتيكياً في «دوري أدنوك للمحترفين».

وقال: «عدنا في الشوط الثاني، وقدمنا مستوى متميزاً، وسنحت لنا فرص عدة، وسجلنا الهدف الأول، وكان هناك دور كبير للدفاع، وهو ما أسهم في الحفاظ على الشباك، وحسم المباراة بثلاثية، والفريق قدم مباراة كبيرة ويستحق الفوز».

وأضاف: «عودة البطولات إلى الوصل لها أسباب، في مقدمتها دعم سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم رئيس النادي، وأيضاً جهود الطاقم الفني والإداري، ودعم الجمهور الذي وقف خلف الفريق، في كل مبارياته، والمنظومة المتكاملة أسهمت في عودة البطولات، بعد غياب 17 عاماً، وهو ما حفز جميع اللاعبين، وأتمنى أن نواصل على النهج نفسه ونستمر في حصد الألقاب في المواسم المقبلة».

وحول خسارة الفريق أمام الوحدة، والخوف من ضياع اللقب، خاصة إنها الأولى للفريق، قال: «تعاملنا مع مواجهة الوحدة مثل كل المباريات، وخسرنا من تفاصيل دقيقة، وكان من الممكن أن نفوز أو نتعادل، ولكن هذه هي كرة القدم».

وقدم ميلوش التهنئة إلى إدارة العين على الفوز بدوري أبطال آسيا، وقال: لدينا مباراتان في غاية الأهمية أمام العين، و«الديربي» مع النصر، وبعدما نستطيع أن نحصل على راحة، ونفكر فيما نقدمه مع الوصل في الموسم المقبل، والأهم أن نستمر في أداء الأفضل».

من جانبه، قال الصربي ماركو نيكوليتش مدرب شباب الأهلي: «الوصل استحق الفوز بالدوري، لأنه أفضل فريق، ويملك لاعبين على أعلى مستوى، وفريقي لا تزال لديه أهداف في الدوري، من خلال جمع أكبر عدد من النقاط في المباريات المقبلة».