الشعفار: الوصل يخوض 6 بطولات في الموسم الجديد

دبي (الاتحاد)



طالبت إدارة الوصل من النصر بفتح أبواب استاد آل مكتوم أمام جمهور «الإمبراطور» في مباراة «الديربي»، في ختام الموسم والتتويج بدرع الدوري ضمن «الجولة 26» من «دوري أدنوك للمحترفين»، والتي تقام يوم الأحد المقبل.

وأهدى أحمد الشعفار، رئيس مجلس إدارة نادي الوصل، إنجاز الفوز بـ «ثنائية» الدوري وكأس صاحب السمو رئيس الدولة، إلى القيادة الرشيدة، التي كانت وراء الدعم الكبير للفريق لبلوغ هذا النجاح، وقال «ما تحقق هو خلاصة مجهود عائلة واحدة من لاعبين ومدرب وإدارة وجماهير، الكل يستحق ما قاموا به على مدار الموسم».

وأضاف: «مجهودنا تكلل خلال الموسم بالبطولة الثانية، من نهاية الدور الأول، كنت أشعر بالبطولة، والتصريحات على مدار الموسم بمثابة تخفيف على اللاعبين والجمهور، لأن المسؤول عندما يتحدث عن فريقه، تكون هناك ضغوط كثيرة، وأنا مع الإعلام الهادف، ولدي إيمان بحرية الرأي، والإعلام لديه حرية إبداء الرأي، وإن اختلفت الآراء، ودائماً نرحب بالانتقاد البناء».

وقال: «الوصول للقمة ليس سهلاً، والحفاظ عليها أصعب، في ظل منافسة من شباب الأهلي والعين والوحدة والجزيرة، والعام المقبل هناك «حلة جديدة» للفريق، ونلعب في 6 بطولات، منها بطولتان للسوبر ودوري أبطال آسيا، ونتمنى أن نمثل الإمارات خير تمثيل».

ووجه الشعفار التهنئة إلى نادي العين لحصوله على دوري أبطال آسيا، وقال: «العين نادٍ كبير استطاع أن يحصد اللقب القاري للمرة الثانية، وهو إنجاز رائع، وفخر لكل إماراتي، وكلنا واحد».

من جانبه، أهدى أحمد الطنيجي، عضو مجلس إدارة الوصل، الفوز إلى القيادة الرشيدة، وإلى الجماهير التي تستحق الفرحة الكبيرة، وقال «نحن عائلة واحدة، والكل معاً لا فرق بينهم من إدارة ولاعبين، والتحدي القادم أن نستمر بهذه القوة في الموسم المقبل».

وحول رفع معنويات خالد السناني عقب الخسارة أمام الوحدة، قال «شاهدت خالد بعد ارتكابه الخطأ، وطلبت منه رفع رأسه، وهو قام بجهد كبير وله دور مهم في الفوز باللقبين، والدليل التصديات التي قام بها في مباراة شباب الأهلي تحديداً».