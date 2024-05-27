خورفكان يحشد الجماهير أمام اتحاد كلباء



فيصل النقبي (خورفكان)



طالبت جماهير خورفكان اللاعبين ببذل أقصى الجهد أمام اتحاد كلباء، في مباراة الفريقين، ضمن الجولة الأخيرة من «دوري أدنوك للمحترفين» أول يونيو المقبل، مؤكدة ثقتها بقدراتهم ومستوياتهم الفنية، ورغبتهم في عدم الهبوط، والبقاء في «المحترفين»، رغم الظروف الصعبة التي يعيشها الفريق خلال الجولات الماضية.

وتكثف لجنة الجماهير التابعة لإدارة النادي حملاتها، من أجل حشد أكبر عدد من جمهور النادي في اللقاء المهم، بتوزيع التذاكر المجانية والشالات وقمصان النادي المختلفة.

يذكر أن خورفكان يحتل المركز 12 برصيد 22 نقطة، وبفارق 5 نقاط عن فريق الإمارات الذي تجدد أمله في البقاء، بعد فوزه على النصر 2-1 ضمن «الجولة 25» مقابل تعادل خورفكان مع الوحدة 1-1، وبالتالي يصبح اللقاء الأخير أمام اتحاد كلباء حاسماً للفريق، لأن الفوز وحصد النقاط الثلاث هو الخيار الوحيد.