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الرياضة

اتحاد الكرة يُشارك في عمومية اتحاد غرب آسيا

اتحاد الكرة يُشارك في عمومية اتحاد غرب آسيا
27 مايو 2024 11:56

 
دبي (الاتحاد)

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شارك وفد اتحاد كرة القدم، في اجتماع الجمعية العمومية لاتحاد غرب آسيا الذي عُقد في العاصمة الأردنية عمّان، ومثّل اتحاد الكرة هشام محمد الزرعوني، وإبراهيم حسن النمر وعمر الحاج المهيري، أعضاء مجلس الإدارة.
شهد الاجتماع المصادقة على تقرير الأمانة العامة لاتحاد غرب آسيا، الذي تضمن عرضاً لكافة النشاطات التي أقامها الاتحاد منذ انعقاد آخر اجتماع للجمعية العمومية، إلى جانب المصادقة على البيانات المالية والموازنة التقديرية للاتحاد خلال العام الحالي، وعلى محاضر اجتماعات لجان الاتحاد في الفترة الماضية.
كما صادقت الجمعية العمومية على التعديلات التي طرأت على بعض بنود النظام الأساسي لاتحاد غرب آسيا، والتي جاءت لتضمن تطبيق الأنظمة والقوانين، وفقاً للتحديثات الدولية والآسيوية.

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