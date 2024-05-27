العين بطل «دوري 15»



أبوظبي (الاتحاد)



تُوج العين لكرة القدم بطلاً لدوري الأشبال تحت 15 سنة موسم، مع ختام منافسات البطولة، حيثُ وصل الفريق إلى الصدارة برصيد 79 نقطة، يليه شباب الأهلي «الوصيف» وله 77 نقطة، والنصر «الثالث» بـ 64 نقطة.

وقام عبدالحكيم عبدالله بلهون، عضو لجنة المسابقات في اتحاد الكرة، بتتويج العين بطلاً للدوري، وسلم الجهاز الفني والإداري واللاعبين الميداليات الذهبية ودرع المسابقة.

نجح أشبال العين في الفوز في 25 مباراة من أصل 30 مباراة، وتعادلوا في أربع مباريات، بينما خسروا مباراة واحدة، وسجلوا 150 هدفاً، واستقبلت شباكهم 25 هدفاً، ليصبح الفريق صاحب أقوى هجوم ودفاع في الدوري.