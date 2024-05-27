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الرياضة

سلطان يتقاسم صدارة «دولية دبي للشطرنج»

سلطان يتقاسم صدارة «دولية دبي للشطرنج»
27 مايو 2024 13:00

 
رضا سليم (دبي) 

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حقق إبراهيم سلطان لاعب نادي دبي للشطرنج والثقافة فوزه الثاني، في «النسخة 24» من بطولة دبي المفتوحة للشطرنج، وجاء على حساب الصيني بانق تاو، في مباراة استمرت لأكثر من 3 ساعات، في ظل فارق التصنيف الدولي بين اللاعبين، والذي يتخطى 300 نقطة، ويلتقي سلطان مع التركي إيمري شان في الجولة الثالثة، فيما حافظ المصنف الأول الهندي راونك سادهاوني على ثبات خطواته بالانتصار الثاني على مواطنه راثانفيل، وحل التعادل بين الصيني يوانهي زاو والصربي إيفيتش فيلمر، وتفوق المخضرم الفلبيني أوليفير ديامكلنق على سفرلي التاج من أذربيجان، وتعادل المصري محمد عزت مع الصيني لي دي. 
ويتقاسم الصدارة على المركز الأول 9 لاعبين برصيد نقطتين بـ «العلامة الكاملة» في أول جولتين، من بينهم إبراهيم سلطان، يليهم 15 لاعباً حققوا 1.5 نقطة، من فوز وتعادل. 
وفي منافسات الفئة الثانية، تعادل الفلسطيني راجي أبو عزيزة مع الزامبي مولينجا دانييل، وفازت الهندية باندي سريشتي على بطلة العرب السابقة الأردنية بشرى الشعيبي، وحقق لاعبنا أحمد فريد فوزه الثاني على الأرميني بنيامين جاسبريان، ويلتقي فريد مع الكازاخستاني تميروف بخيت، بالجولة الثالثة، وتعادل مواطنه سالم عبدالرحيم مع المصري محمد النمر.
وتشهد الجولة الثالثة مواجهات من «العيار الثقيل» في الفئة الأولى، حيث يلتقي إبراهيم سلطان التركي إيمري شان وراونك سادهاوني مع الصيني داي تشانجرين، وفي الفئة الثانية، يسعى أحمد فريد للمحافظة على ثباته، حيث يلتقي الكازاخستاني تميروف بخيت، والهندية باندي سريشتي مع الأردني أنس خويره. 

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