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الرياضة

كأس الشيخة فاطمة بنت مبارك للخيول في ضيافة بلجيكا

كأس الشيخة فاطمة بنت مبارك للخيول في ضيافة بلجيكا
27 مايو 2024 13:30

 
بلجيكا (الاتحاد)

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ينطلق، يوم الثلاثاء، كأس سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك للخيول العربية الأصيلة، برعاية النسخة السادسة عشرة لمهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، بمشاركة نخبة من الخيول في «مضمار وارجيم العريق» في بلجيكا.
ويأتي تنظيم السباق تشجيعاً ودعماً من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، للترويج للخيول العربية الأصيلة، والتراث العريق للدولة، وبدعم سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات».
وخصص كأس «أم الإمارات» لمسافة 2300 متر، البالغة جائزته 10.000 يورو، للخيول العربية الأصيلة في سن أربع سنوات فما فوق، وتشارك فيه 7 خيول، أبرزها «الزاركا» ليوهان فريستربين، بإشراف نفس المالك، وقيادة كو كليمانس.
وينافس على اللقب الجواد «بيكاسو تي» لاس بي ام ريسنج، بإشراف يوستما ميلد، وقيادة أدرى دو فريز، و«نيكس دي اي» بإشراف المالك يوهان فرستربين، وقيادة الفارسة آنا فان دي تروست، و«الباسو» لجي بي زوتليف، بإشراف نفس المالك، وقيادة ستيف هيلين، و«فريدي باي» لجي زوتليف، وقيادة الفارس كوب فاندربيك، و«عمار ابن أنجالا» للمالك والمدرب انكي ويلنز، وقيادة كريستوفر دينيس، و«بايثاجوراس» لاستال بينك بانثر، بإشراف بيتر لانسلوتس، وقيادة لورا فاندرشورين.
ومن جهة أخرى، تُوج المهر «فيسبروي» المالكة كلوديا دي كابريلا، بإشراف ماسميلانو ناردوزي، وقيادة الفارس جيرمانو مارسيللي، بطلاً لسباق كأس الوثبة «ستاليونز» لمسافة 1700 متر البالغ إجمالي جوائزه 8800 يورو، بمشاركة 7 خيول عربية أصيلة في عمر 3 سنوات فقط، والذي أقيم في «مضمار كابنيللي» في العاصمة الإيطالية روما.
وسيطر «فيسبروي» على مجريات السباق، ليتفوق في نهاية الأمر بفارق طولين عن المهرة «فونتانا أونا» لمالكها ومدربها ليفيو بيجيوني، وقيادة جيولي جنجوي، فيما جاء في المركز الثالث المهر «كنجدوم» لتي أس أي، بإشراف كريستيان ميتيني، وقيادة جيوسيبي أريكوفيتش، وسجل البطل زمناً وقدره 2:01:80 دقيقة.
ويتضمن المهرجان سباقات جوهرة تاج الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وكأس زايد، وكأس سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، وكأس الوثبة «ستاليونز»، والملتقى العالمي لسباقات الخيول العربية الأصيلة.
وانطلق أول السباقات في يناير الماضي، حيث تمت إضافة سباقات جديدة هذا الموسم 2024، ويشهد تنظيم 150 سباقاً محلياً ودولياً حول العالم، متضمنة سباقات من الفئات المصنفة للفئة الأولى والفئة الثانية والثالثة.

الإمارات
مهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان
بلجيكا
إيطاليا
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سباقات الخيول
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