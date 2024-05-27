«الثامنة بتوقيت زعبيل» تمهد طريق الوصل إلى الظهور «القاري السادس»

معتصم عبدالله (دبي)



تواصلت أفراح «الإمبراطور الوصلاوي» للأسبوع الثاني على التوالي، بعدما أضاف «الأصفر» إلى سجل إنجازات الموسم الحالي 2023- 2024، والذي استهله بلقب البطولة الأغلى «كأس صاحب السمو رئيس الدولة»، لقب «درع دوري أدنوك للمحترفين»، على حساب «المنافس المباشر» شباب الأهلي «الوصيف»، بالفوز 3-0 في مباراة «الديربي» التي جمعت الفريقين، على استاد «زعبيل» ضمن «الجولة 25».

وبات الوصل أول فريق في ملاعب الإمارات يُتوج بثنائية «الكأس الأغلى» و«درع الدوري» مرتين موسمي 2006- 2007، و2023- 2024، فضلاً عن مزاحمة شباب الأهلي على مقعد وصافة الأندية الأكثر تتويجاً بـ «درع الدوري» برصيد 8 ألقاب، خلف العين المتصدر بـ 14 لقباً.

ومهد التتويج بـ «الثنائية» الطريق أمام «الإمبراطور» لمشاركة تاريخية في النسخة الأولى لـ «دوري أبطال آسيا للنخبة» في الموسم المقبل 2024- 2025، في الظهور القاري السادس لـ «الأصفر» على صعيد الظهور القاري، بعد نسخ 1993,1995,2008,2018,2019.

وانطلقت احتفالات الوصل بـ «الدرع الغائب»، مبكراً، وقبل أيام من مواجهة «الديربي» أمام شباب الأهلي، بعدما أطلق الحساب الرسمي عبر منصة «إكس» وسم «الثامنة بتوقيت زعبيل»، وسط تفاعل كبير من جماهير «الإمبراطور»، والتي حرصت على استقبال تاريخي لحافلة لاعبي الفريق لدى وصولها إلى الملعب، قبل انطلاق مباراة شباب الأهلي.

ونفذت جماهير الوصل قبل انطلاق «الديربي» تيفو «ورفجة»، في إشارة إلى عبارة أحمد الشعفار، رئيس مجلس إدارة النادي، بشأن وعده لجماهير الوصل «ورفجة لتفرحون»، قبل أن تستقبل لاعبي الفريق لحظة دخولهم أرضية الملعب بـ «تيفو» حمل عبارة «لكل الأجيال»، وتزين بصورة أنجال سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، راشد ومحمد مع «الكأس الأغلى» كأس صاحب السمو رئيس الدولة، والتي تُوج بها الوصل مؤخراً على حساب النصر في النهائي 4- 0.

واستمرت الاحتفالات الوصلاوية الحاشدة في ملعب زعبيل بمشاركة اللاعبين على طريقة الوصل المعتادة «القطار الأصفر»، وفي محيط النادي حتى الساعات الأولى من فجر اليوم، في انتظار احتفالية التتويج على ملعب «الجار النصراوي»، وتبقت للوصل مباراتان احتفاليتان أمام مضيفه العين غداً، و«المؤجلة من الجولة 20»، وجاره النصر في «الجولة 26 والأخيرة» المقررة الأحد المقبل على «استاد آل مكتوم».







من جانبه، أكد أحمد الشعفار رئيس مجلس إدارة نادي الوصل، رئيس شركة الكرة بالنادي، أن الفوز بالدوري يأتي تتويجاً لدعم سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم رئيس النادي، وقال: «هذا العمل لا يعود إلى شخص أحمد الشعفار وحده، بل لكل أعضاء مجلس الإدارة، وشركة الكرة، والجهاز الفني واللاعبين والجمهور».

وأشاد الشعفار بالدعم الكبير والمتابعة والاهتمام الذي يجده الوصل، من سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، رئيس النادي، وذكر أن سموه قام بعمل كبير، وهو حريص على أن تكون جماهير الوصل سعيدة، وقال: «سموه لا يغضب من الخسارة، ويقول لنا يجب أن يلعب الفريق ويؤدي، ويجب أن تخرج الجماهير سعيدة بالأداء».

وأضاف: «هناك عمل كبير كلل بالحصول على الدوري، وقبله كأس صاحب السمو رئيس الدولة، وللحقيقة فالهدف كان التتويج بثلاث بطولات، لكن في الأخير يبقى حصد لقبين مهمين إنجازاً كبيراً»، لافتاً إلى أن الوصل غاب عن معانقة الألقاب لوقت طويل، ولكنه يتطلع إلى البقاء في القمة خلال المواسم التالية.

وأوضح الشعفار أن إدارة شركة الكرة بالنادي بدأت منذ شهر الترتيب للموسم المقبل، وحددت احتياجات الفريق، لافتاً إلى أن «الإمبراطور» سيخوض تحديات في 6 بطولات مختلفة تشمل كأس صاحب السمو رئيس الدولة، السوبر الإماراتي، كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، السوبر الإماراتي القطري، دوري أدنوك للمحترفين، دوري أبطال آسيا للنخبة.

وأكد رئيس شركة الوصل لكرة القدم، استمرار النادي في تدعيم صفوف الفريق، واعداً بظهور أسماء جديدة في الموسم المقبل، وشدد على أهمية بقاء الفريق في القمة، وقال: «لا نريد أن يكون الوصل مثل شمعة تشتعل ثم تنطفئ، نتطلع إلى الاستمرار في القمة وحصد البطولات، ولن ننام على العسل».

«ملعب مكيف» لبطل الثنائية



وذكر أحمد الشعفار رئيس مجلس إدارة نادي الوصل، أن الملعب الجديد للنادي سيكون مكيفاً، وقال: «لدينا خبرة في هذا المجال، والملاعب المكيفة ليست مكلفة، لأن التكييف يستخدم خلال ستة أو سبعة أشهر فقط».

وأضاف: «الإمارات دولة متطورة وراقية، وتستحق ملاعب مكيفة، وهي ملاعب عملية وستغني أنديتنا عن المعسكرات الخارجية، وبدلاً من أن تسافر الأندية إلى أوروبا وإلى جهات أخرى، يمكنها تقديم الدعوة للأندية التي ترغب في مواجهتها خلال فترة الإعداد، إلى جانب أن الملاعب المكيفة تسهم في زيادة إقبال الأندية من خارج الدولة على إقامة معسكراتها بالإمارات».