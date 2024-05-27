ناتشو يقتحم «توب 10» في «السباق إلى دبي»

دبي (الاتحاد)

تقدم الإسباني ناتشو إلى المراكز العشر الأولى «توب 10»، وتحديداً المركز التاسع في ترتيب «السباق إلى دبي» ضمن جولة دي بي ورلد للجولف، عقب فوزه بلقب بطولة سودال البلجيكية المفتوحة، وهو ثاني لقب في مسيرته، ضمن الجولة العالمية التي سيكون ختامها الكبير في الإمارات خلال نوفمبر المقبل.

ونجح ناتشو إلفيرا، الذي يستخدم اسمه الأول ناتشو فقط، وابن العاصمة الإسبانية مدريد، في العودة لحصد الألقاب بعد غياب ثلاث سنوات منذ 2021، بعدما أنهى منافسات البطولة التي اختتمت في مدينة أنتويرب البلجيكية، برصيد 18 ضربة تحت المعدل.

وكسب ناتشو بفضل اللقب 500 نقطة، ليرفع إجمالي حصاده هذا الموسم إلى 961 نقطة، ويتقدم في ترتيب «السباق إلى دبي» من رولكس، لينتقل 26 خطوة دفعة واحدة، ويصبح بالمركز التاسع.

ويعد الدنماركي نيكلاس نورجارد، أحد أكبر المستفيدين، بعدما حل وصيفاً في البطولة البلجيكية، ليتقدم 44 خطوة دفعة واحدة، ويصبح بالمركز 30 في «السباق إلى دبي» بإجمالي 545 نقطة.

وتعتبر بطولة سودال الأولى ضمن بطولات «السلسلة الأوروبية»، حيث سيكون هناك خمس سلاسل دولية، لكل منها هويتها الخاصة هذا الموسم في جولة دي بي ورلد، ولكل سلسلة بطلها الخاص، الذي يكسب في كل منها 200 ألف دولار من مجموع مكافآت إضافية تبلغ مليون دولار، ويتأهل أبطال كل سلسلة إلى بطولات سلسلة «باك 9»، قبل أن يختتم الموسم، بعد أن يطوف العالم تحت عنوان «بلاي أوف» الختامي لجولة دي بي ورلد.

ويكون ختام الموسم في ضيافة الإمارات، مع نظام متجدد عبر بطولتين على التوالي في نوفمبر المقبل، مع بطولة أبوظبي في نادي ياس لينكس، بمشاركة أفضل 70 لاعباً في ترتيب «السباق إلى دبي»، وبطولة جولة دي بي ورلد في عقارات جميرا للجولف، بمشاركة أفضل 50 لاعباً.