محكمة إسبانية تصدم «الفيفا»!



مدري (أ ف ب)



أساء الاتحادان الدولي «الفيفا»، والأوروبي «اليويفا» لكرة القدم استخدام سلطتهما المهيمنة في معارضة الدوري السوبر الأوروبي، وهو مشروع سابق لإطلاق دوري منفصل عن الأطر الرسمية في عام 2021، وفقاً لقرار محكمة إسبانية.

وقالت المحكمة التجارية في إسبانيا إنّه «يتعين على هيئتي كرة القدم العالمية والأوروبية الكف عن سلوكهما المناهض للمسابقة، والمبني على قيود غير مبرّرة وغير متناسبة»، والتي رحبّ فيها مروّج البطولة التي نالت دعماً كبيراً من أندية أوروبية عدّة، وفي طليعتها ريال مدريد وبرشلونة الإسبانيان.