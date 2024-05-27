إسبانيا تستدعي «مواهب برشلونة»



مدريد (أ ف ب)



استدعى مدرّب منتخب إسبانيا لويس دي لا فوينتي نجمي برشلونة الصاعدين لامين يامال، وباو كوبارسي إلى قائمة أولية من 29 لاعباً، للمشاركة في كأس أوروبا 2024 لكرة القدم المقرّرة في ألمانيا، فيما استبعد لاعب الوسط الهجومي ماركو أسنسيو.

ويختار دي لا فوينتي 26 لاعباً في القائمة النهائية في السابع من يونيو المقبل، قبل أسبوع على انطلاق النهائيات في 14 يونيو، وتنتهي في 14 يوليو 2024.

وضمّت القائمة جناح برشلونة فيرمين لوبيز، ومهاجم ريال بيتيس أيوسي بيريس لتمثيل «لا روخا» للمرة الأولى.

واستبعد المدرب عدداً من اللاعبين الذين حجزوا مكاناً لهم في المنتخب خلال السنوات الماضية، أمثال ماركو أسنسيو «باريس سان جرمان الفرنسي»، جيرارد مورينو «فياريال» وبابلو سارابيا «ولفرهامبتون الإنجليزي».

وتألّق يامال «16 عاماً» مع برشلونة هذا الموسم، على الرغم من الموسم المخيّب للفريق الذي أقال مدربه تشافي هرنانديز، كما زميله قلب الدفاع كوبارسي.

وقال دي لا فوينتي إنه اختار ثلاثة لاعبين إضافيين، في حال وقوع إصابات حتّى اختيار القائمة النهائية، في ظل المباراة المرتقبة لريال مدريد أمام بوروسيا دورتموند الألماني في نهائي دوري أبطال أوروبا في الأول من يونيو المقبل.

وأضاف «إنها ضمانة ضد أي انتكاسة قد تحدث في نهائي دوري أبطال أوروبا، أو أثناء التدريبات، مما قد يسبّب مشكلة».

وتابع «جميعهم لديهم الفرصة عينها (للمشاركة في كأس أوروبا)، سنقلّل المخاطر، نملك لاعبين متعدّدي المهارات».

ووصلت إسبانيا المتوّجة باللقب أعوام 1964، 2008 و2012 إلى نصف نهائي النسخة الماضية.

وسيلعب المنتخب المتوّج بكأس العالم 2010 في «مجموعة الموت»، إلى جانب إيطاليا، كرواتيا وألبانيا في المجموعة الثانية.

وتستعد إسبانيا للنهائيات بمواجهة أندورا في الخامس من يونيو ثم أيرلندا الشمالية في الثامن منه.

وهنا التشكيلة:

- حراسة المرمى: أوناي سيمون (أتلتيك بلباو)، أليكس ريميرو (ريال سوسيداد)، دافيد رايا (أرسنال الإنجليزي)

- الدفاع: داني كارفخال (ريال مدريد)، خيسوس نافاس (إشبيلية)، باو كوبارسي (برشلونة)، روبان لو نورماند (ريال سوسيداد)، دانيال فيفيان (أتلتيك بلباو)، ناتشو فرنانديز (ريال مدريد)، إيمريك لابورت (النصر السعودي)، أليكس جريمالدو (باير ليفركوزن الألماني)، مارك كوكوريّا (تشيلسي الإنجليزي)

- الوسط: رودري هرنانديز (مانشستر سيتي الإنجليزي)، مارتن سوبيمندي، ميكل ميرينو (ريال سوسيداد)، ماركوس يورنتي (أتلتيكو مدريد)، فابيان رويس (باريس سان جيرمان الفرنسي)، بيدري، فيرمين لوبيز (برشلونة)، أليكس بايينا (فياريال)، أليكس جارسيا (جيرونا)

- الهجوم: ألفارو موراتا (أتلتيكو مدريد)، خوسيلو (ريال مدريد)، نيكو وليامس (أتلتيك بلباو)، داني أولمو (لايبزج الألماني)، لامين يامال، فيران توريس (برشلونة)، ميكل أويارسابال (ريال سوسيداد)، أيوسي بيريس (ريال بيتيس)