سفيان «قوة ثلاثية» للمغرب على «منصات التتويج»



معتصم عبدالله (دبي)



عبر المغربي سفيان بوفتيني مدافع «الوصل الطائر»، والذي يتصدر قائمة «المواجهات الهوائية الناجحة» في «دوري أدنوك للمحترفين» برصيد 76 مواجهة، عن سعادته بالتألق اللافت للاعبي «أسود الأطلس» في كل الملاعب الأوروبية والآسيوية والمحلية.

وتألق «أسود الأطلس» على مدار يومي السبت والأحد الماضيين، في حصد 4 ألقاب، من بينهم ثلاثة لاعبين حملوا أسم «سفيان»، بداية بتتويج سفيان أمرابط بلقب «كأس الاتحاد الإنجليزي» مع مانشتسر يونايتد، على حساب غريمه التقليدي مانشستر سيتي 2-1، وسفيان رحيمي نجم العين، والمُتوج مع «الزعيم» بلقب دوري أبطال آسيا 2023- 2024، وسفيان بوفتيني مدافع الوصل، والمُتوج مع «الإمبراطور» بلقب دوري أدنوك للمحترفين، بعد الفوز بالبطولة الأغلى «كأس صاحب السمو رئيس الدولة»، فيما نال أشرف حكيمي لقب كأس فرنسا رفقة سان جيرمان بعد الفوز على ليون 2-1 في النهائي.

وقال مدافع الوصل في تصريحات لـ «الاتحاد»: «لنا الشرف كلاعبين مغاربة المساهمة في تتويج أنديتنا على صعيد الملاعب الأوروبية والآسيوية والعربية، وسعادتي لا توصف بالتتويج المستحق لصديقي وأخي سفيان رحيمي بلقب دوري أبطال آسيا مع العين، بعدما بذل مجهوداً مقدراً خلال كل مباريات البطولة، وكلله بمعانقة اللقب، وحصوله على نجومية البطولة، وجائزة الهداف».

وأضاف: «أتمنى أن يستمر لاعبو المغرب في التألق في كل الملاعب، وأن يكونوا خير سفراء لبلادهم في مختلف المحافل الكروية».

وحول تتويجه مع الوصل بالثنائية، قال: «شعور لا يوصف التتويج بلقبين بعد غياب سنوات طويلة للفريق عن منصات التتويج، والألقاب تتويج مستحق لمجهود كبير على مدار موسم كامل من اللاعبين وبدعم الإدارة والجمهور، ونتمنى أن نكون الموسم في مستوى أفضل».

ألقاب في يومين لنجوم المغرب

- دوري أبطال آسيا «العين»، سفيان رحيمي

- كأس الاتحاد الإنجليزي «مانشستر يونايتد»، سفيان مرابط

- دوري أدنوك للمحترفين «الوصل»، سفيان بوستيني

- كأس فرنسا «باريس سان جيرمان»، أشرف حكيمي