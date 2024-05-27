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الرياضة

غانم الهاجري: إنجاز العين يُخلد في تاريخ رياضة الإمارات

غانم الهاجري: إنجاز العين يُخلد في تاريخ رياضة الإمارات
27 مايو 2024 18:34

 
دبي (الاتحاد)

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تقدم غانم الهاجري، مدير عام الهيئة العامة للرياضة، بأسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بمناسبة تتويج العين بلقب دوري أبطال آسيا للمرة الثانية في تاريخه، مؤكداً حرص صاحب السمو رئيس الدولة، على الدعم المتواصل لأبناء الإمارات الرياضيين، وتشجيعهم على التميز لتمثيل الدولة، بأفضل صورة في المحافل الرياضية القارية والعالمية، مما أسهم بصورة فعالة بتحقيق النجاحات الرياضية على جميع المستويات وحصد الألقاب.
كما تقدم بأحر التهاني والتبريكات إلى سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي، النائب الأول لرئيس نادي العين الرياضي الثقافي، ومجلس الشرف، رئيس مجلس إدارة نادي العين، وأعضاء مجلس الشرف العيناوي كافة، بهذا الإنجاز التاريخي الذي يعكس الرؤية الراسخة لسموه التي أدت إلى وصول العين إلى منصات التتويج والتربع على قمة قارة آسيا.
وتوجه غانم الهاجري بالتهنئة إلى الشيخ سلطان بن حمدان بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس إدارة نادي العين الرياضي الثقافي، رئيس اللجنة التنفيذية، رئيس لجنة تسيير إدارة شؤون شركة نادي العين لكرة القدم، مثمناً متابعته للنادي والنهج الاستراتيجي الاحترافي الذي يتبعه، كما أشاد بجهود فرق العمل كافة التي أسهمت في تطور مستوى اللاعبين، ووضع نادي العين في مكانته التي يستحقها على الصعيد الآسيوي.
وقال: يعد تتويج العين بدوري أبطال آسيا ثمرة لجهود متواصلة من كوادر النادي كافة، الإدارية والفنية واللاعبين وجماهير «الزعيم» الوفية التي دائماً ما كانت المساند الأول للفريق من أجل تحقيق هذا الإنجاز الذي يخلد في تاريخ الرياضة الإماراتية، والذي أسهم في رفع راية الإمارات عالياً في سماء الرياضة العالمية وتعزيز مكانة الدولة وسمعتها الطيبة قارياً وعالمياً

الإمارات
الهيئة العامة للرياضة
بلدية العين
دوري أبطال آسيا
غانم الهاجري
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