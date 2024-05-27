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الرياضة

أولسون يتعافى من «المرض الدماغي»

أولسون يتعافى من «المرض الدماغي»
27 مايو 2024 18:40

 
ستوكهولم (أ ف ب)

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يتعافى كريستوفر أولسون لاعب وسط ميتيلاند الدنماركي ومنتخب السويد لكرة القدم، الذي نُقل إلى المستشفى في 27 فبراير الماضي، بسبب مرض دماغيّ نادر أفقده قدراته الحركية أو اللفظية، ويأمل في العودة إلى الملاعب مجدداً.
فقد اللاعب البالغ 28 عاماً وعيه بمنزله في 20 فبراير ونُقل إلى مستشفى آرهوس الدولي، حيث تمّ وضعه على أجهزة التنفس الاصطناعي.
وأظهرت الفحوص أنه عانى من تكوّن جلطات دمويّة دماغيّة عدّة بسبب «التهاب نادر للغاية» في الأوعية الدموية للدماغ، وفقاً لناديه.
نُقل إلى مركزٍ للتأهيل في 18 مارس الماضي لمساعدته على استعادة مهاراته الحركية واللفظية.
قال أولسون ليوميّة «أفتونبلاديت» السويدية إنه خلال الأسابيع الثلاثة، بعد انهياره «كنت أحتضر».
وأضاف «لم يكن من الممكن التواصل معي، وليس لديّ أي ذاكرة عن تلك الفترة»، مشيراً إلى أنه في طريقه الآن إلى التعافي الكامل.
وتابع «مررت بالمرحلة الأصعب. كان عليّ أن أفكّر بأن أبقى إيجابياً وأصبر على كل شيء».
وأردف اللاعب إلى أنه يُخطّط للعودة إلى كرة القدم الاحترافية بعد التعافي «أشعر بشعورٍ رائع، سأكون قادراً على لعب كرة القدم مجدداً»، مشيراً إلى أن الوقت لا يزال مبكراً لتحديد موعد حدوث ذلك.
وأكمل «بالطبع تريد العودة بأسرع وقتٍ ممكن، لكنني لست متوتراً بشأن ذلك، يستغرق الأمر بعض الوقت، سنرى متى سيحصل ذلك».
وحضر أولسون في المدرجات خلال مباراة فريقه الأخيرة الأحد أمام سيلكيبورج، حيث توّج بطلاً للدوري الدنماركي.

 

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