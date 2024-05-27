شفيونتيك.. «بداية نارية» في «رولان جاروس»



باريس (أ ف ب)



بلغ الإيطالي يانيك سينر، المصنف ثانياً عالمياً الذي عرقلته الإصابة في الأسابيع الأخيرة، الدور الثاني في بطولة رولان جاروس الفرنسية، ثانية البطولات الأربع الكبرى في التنس، بفوزه من دون عناء على الأميركي كريستوفر يوبانكس 6-3، 6-3، 6-4، في يوم شهد تأجيل مباريات بسبب هطول المطر في باريس.

ولم تظهر علامات الإصابة على ابن الثانية والعشرين العائد إلى الملاعب بعد غياب نحو شهر وانسحابه من ربع نهائي دورة مدريد للماسترز أمام الكندي فيليكس أوجيه-ألياسيم.

فرض سينر إيقاعه على المباراة التي حسمها في ساعتين وثماني دقائق «أنا سعيد للعودة بعد الإصابة، هذه دورة مميزة لي حيث بلغت ربع نهائي الجراند سلام للمرّة الأولى».

تابع «وركي بحال جيّدة، لكن أتعامل مع كل مباراة على حدة، لم استعد بعد قمة مستواي، لكني أعمل بجهد كل يوم».

حقق سينر بداية موسم رائعة على الأرض الصلبة، فتوّج بأستراليا المفتوحة محرزاً أول لقب كبير في مسيرته، كما أحرز لقب دورة ميامي للماسترز وبلغ نصف نهائي مونتي كارلو للماسترز، حيث خسر أمام اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس.

بعد إصابته في مدريد، انسحب من دورة روما للماسترز للعلاج استعداداً لرولان خاروس.

يلتقي في الدور الثاني الفرنسي ريشار جاسكيه (124) الذي يكبره بـ15 عاماً والفائز على الكرواتي بورنا تشوريتش.

ولدى السيدات، استهلّت البولندية إيجا شفيونتيك حملتها نحو لقب رابع في رولان جاروس، بخسارة ثلاثة أشواط فقط خلال مواجهتها المتأهلة من التصفيات الفرنسية ليوليا جانجان، قبل أن تسقط المصنفة 148 عالمياً 6-1، 6-2 في 61 دقيقة فقط على ملعب فيليب شاترييه.

وضربت المصنفة أولى عالمياً موعداً في الدور الثاني مع اليابانية ناومي أوساكا الأولى عالمياً سابقاً و134 راهناً وحاملة أربعة ألقاب كبرى.

قالت البولندية التي تقدّم موسماً مميزاً «أشعر بأني ألعب جيداً وأتمنى البقاء هنا أطول فترة ممكنة».

تأمل ابنة الثانية والعشرين أن تصبح أوّل لاعبة تتوّج ثلاث مرات متتالية في رولان جاروس، منذ البلجيكية جوستين إينان في 2007 والثانية بعد الأميركية سيرينا وليامز تحرز ألقاب مدريد، روما ورولان جاروس في سنة واحدة.

تابعت شفيونتيك «البطولات الأخيرة منحتني الكثير (من الثقة)، لكن كل بطولة مختلفة، فصل جديد، لذا سأحاول التركيز على المباراة التالية».

وحققت التونسية أنس جابر، التاسعة عالمياً، بداية جيّدة بتخطيها الأميركية ساشيا فيكيري (124) المشاركة ببطاقة دعوة 6-3، 6-2.

قالت التونسية «الدور الأول في الجراند سلام صعب دوماً، حاولت أن استرخي في الملعب، لكن آمل في أن تجري الأمور بشكل أفضل في المباراة التالية، لا يزال المسار طويلاً».

تلتقي وصيفة ويمبلدون 2022 و2023 وفلاشينج ميدوز 2022، الفائزة بين الكولومبية كاميلا أوسوريو (77) والأوكرانية أنهلينا كالينينا (48) في الدور المقبل.

ولم تحقّق جابر فوزين توالياً هذا الموسم قبل أن تبلغ ربع نهائي مدريد أواخر أبريل، ثم ودّعت باكراً الأسبوع التالي في روما.

وصلت إلى رولان جاروس وبرصيدها ستة انتصارات مقابل تسع خسارات، في تسع دورات، ودّعت خمس مرات في مباراتها الأولى، تابعت ابنة قصر هلال «أشعر بأنني بحالة جيّدة، لقد فزت».